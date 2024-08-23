За словами глави "Ростеха", через необхідність виконувати підвищене держоборонзамовлення виник "лист очікування" на російську зброю і "чимала черга".

Російські оборонні заводи зривають контракти на постачання озброєнь зарубіжним замовникам, оскільки зброю в пріоритетному режимі відправляють на війну в Україну, визнав глава "Ростеха" Сергій Чемезов.

"Зараз поставки на експорт знизилися зі зрозумілих причин: все для фронту, все для перемоги", - сказав Чемезов в інтерв'ю Reuters, додавши, що з боку іноземних партнерів "складається відкладений попит".

За словами глави "Ростеха", через необхідність виконувати підвищене держоборонзамовлення виник "лист очікування" на російську зброю і "чимала черга".

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Обсяг зірваних контрактів може сягати $5-10 млрд за останній рік, випливає із заяв Чемезова. Так, станом на 2024 рік "експортний портфель досяг рекордної цифри - $60 млрд", повідомив він.

Водночас у травні 2023 року голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв оцінював експортні замовлення в $50-55 млрд.

Російська зброя у світі

Росія продовжує привласнювати розробки інших країн. Так, росіяни вкрали українську розробку, скопіювавши дистанційно керовану кулеметну турель "Шабля".

Скопійовану турель у Росії назвали "Чапай", пише Defense Express. Уперше її представили на оборонному форумі "Армія-2024", який зараз проходить у Московській області. Презентував копію української турелі інвестиційний фонд "Ера", який фінансує російських розробників озброєння.

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