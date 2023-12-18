Рамкова угода розрахована до 2029 року і коштуватиме близько 1,2 млрд євро.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для українських військових.

Як повідомляється на сайті компанії, вартість замовлення складає тризначну цифру в мільйонах євро - тобто становить понад 100 млн євро. Нова угода продовжує серію замовлень боєприпасів, розміщені Бундесвером для України та ФРН.

Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро. Замовлення передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

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Як зазначає прес-служба концерну, необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною РФ проти України. Вона призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.

До сімейства артснарядів компанії входять:

осколково-фугасний снаряд DM121;

димовий/затіняючий снаряд DM125;

снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt;

універсальні 155-мм артбоєприпаси Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Крім того, Rheinmetall пропонує сімейство артилерійських знарядь Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.

Боєприпаси для України

Як раніше повідомляв УНІАН, українські артилеристи вже змушені економити боєприпаси через скорочення надходжень західної військової допомоги.

У Латвії переконані, що Європа може наростити поставки боєприпасів Україні, якщо тимчасово призупинить відвантаження цієї продукції третім країнам, що не перебувають у такому становищі, як Україна.

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