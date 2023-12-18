Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для українських військових.
Як повідомляється на сайті компанії, вартість замовлення складає тризначну цифру в мільйонах євро - тобто становить понад 100 млн євро. Нова угода продовжує серію замовлень боєприпасів, розміщені Бундесвером для України та ФРН.
Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро. Замовлення передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.
Як зазначає прес-служба концерну, необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною РФ проти України. Вона призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.
До сімейства артснарядів компанії входять:
- осколково-фугасний снаряд DM121;
- димовий/затіняючий снаряд DM125;
- снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt;
- універсальні 155-мм артбоєприпаси Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.
Крім того, Rheinmetall пропонує сімейство артилерійських знарядь Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.
Боєприпаси для України
Як раніше повідомляв УНІАН, українські артилеристи вже змушені економити боєприпаси через скорочення надходжень західної військової допомоги.
У Латвії переконані, що Європа може наростити поставки боєприпасів Україні, якщо тимчасово призупинить відвантаження цієї продукції третім країнам, що не перебувають у такому становищі, як Україна.