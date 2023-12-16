Українські артилеристи не приховують розчарування бездіяльністю західних союзників.

Українські артилеристи вже змушені економити боєприпаси через скорочення надходжень західної військової допомоги. Про це українські військові розповіли журналістам BBC, що побували на передовій.

Журналісти поспілкувалися з артилеристами 93-ї бригади, які відбивають щоденні російські наступи поблизу Бахмута. Українські солдати дуже задоволені американськими самохідними гаубицями M109 "Паладин". Однак бійці очікують, що ця зима на передовій не буде спокійною.

"Цей [російський тиск] триватиме принаймні до президентських виборів у Росії" — каже артилерист Сашко. Він переконаний, що президенту Росії Володимиру Путіну потрібна перемога на полі бою в Україні, щоб посилити свою кампанію вдома перед голосуванням у березні 2024 року.

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ВВС зазначає, що відсутність значного прогресу в розрекламованому контрнаступі змусила українських воїнів усвідомити, що війна затягнеться надовго.

"Якщо не буде військової підтримки Заходу, тоді все буде дуже погано. Спочатку Росія захопить Україну, потім дійде черга до Прибалтики, Польщі. Я думаю, що Росія на цьому не зупиниться," — каже Сашко.

Український оператор безпілотника, який керує артилерійським вогнем на південній лінії фронту і який побажав залишитися неназваним, розповів BBC, що кількість артилерійських обстрілів з українського боку на півдні різко скоротилася за останні кілька місяців.

"Під час піку контрнаступу і навіть кілька місяців тому співвідношення між вогнем російської та нашої артилерії було здебільшого 1:1 або навіть більше на нашу користь. Тепер ми стріляємо по одному снаряду на кожні чотири-п’ять снарядів, які стріляє Росія", – каже він.

Ситуація може стати критичною, якщо західні країни припинять свою підтримку і поставки припиняться, кажуть солдати. "Без боєприпасів це буде просто металобрухт" — каже Сашко, показуючи на американську гаубицю.

"У нас справді не вистачає боєприпасів. Якби у нас було більше снарядів, ми б уже далеко зайшли за Кліщіївку. Яку б кількість [снарядів] ми не отримали, ми намагаємося вести влучний вогонь." — зізнається командир однієї з батарей 22-ї бригади із позивним "Горн".

Боєць із позивним "Кент", що воює на дефіцитній радянській гаубиці 2С1 "Гвоздика" пояснює, що вони чекають годинами перш ніж відкрити вогонь, щоб переконатися, що вони мають цінну ціль. Вони просто не можуть витрачати боєприпаси ні на що інше.

Відсутність допомоги означає більші втрати для України. Вони злі, що їхні життя та жертви можуть бути витрачені марно через те, що, як вони кажуть, Європа та США не до кінця розуміють важливість військової підтримки для України.

"Наші західні партнери повинні розуміти, що якщо ми не зупинимо росіян, то вони підуть далі. Тоді [Європа та Америка] замість того, щоб допомагати нам, будуть захищати свої власні землі, а їхні власні люди будуть гинути," — сказав Кент.

Проблема американської допомоги Україні

Як писав УНІАН, Конгрес США з початку осені не може ухвалити наступну програму військової допомоги Україні на тлі вичерпання фінансів, передбачених на ці цілі попередньою програмою.

Намагаючись спонукати Конгрес швидше ухвалити програму допомоги Україні, цього тижня Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона. Там він провів зустрічі зокрема з республіканцями, які блокують допомогу, але результату це не дало.

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