Під час випробувань двигуну буде подаватися нерозбавлене біопаливо, яке, за оцінкою розробника, дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу щонайменше на 75 відсотків у порівнянні зі звичайним авіакеросином.

Британська компанія Rolls-Royce проведе перші стендові випробування авіаційного двигуна UltraFan роботою на біопаливі.

Під час випробувань двигуну буде подаватися нерозбавлене біопаливо, яке, за оцінкою розробника, дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу щонайменше на 75 відсотків у порівнянні зі звичайним авіакеросином, повідомили у компанії.

Навіщо розробка двигунів на біопаливі

Сьогодні авіакомпанії і розробники авіаційної техніки змушені шукати способи зменшити кількість викидів шкідливих речовин. Зокрема, авіакомпанії, які прийняли Рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації, повинні підтримувати рівень викидів вуглекислого газу не вище рівня 2020 року. Крім того, авіаперевізникам до 2050 року необхідно скоротити обсяги викидів шкідливих речовин на 50 відсотків у порівнянні з рівнем 2005 року.

Вважається, що завдяки переходу авіації на біопаливо, можна буде істотно знизити обсяги викидів вуглекислого газу, одного з основних факторів глобальної зміни клімату.

Авіаційний двигун UltraFan: особливості його роботи на біопаливі

Для випробувань авіаційного двигуна UltraFan буде використовуватися авіаційне біопаливо, виготовлене американською компанією World Energy. Метою випробувань стане підтвердження працездатності перспективної авіаційної установки на нерозбавленому біопаливі. Інші подробиці майбутніх випробувань двигуна поки не розкриваються.

Згідно з проектом, Двигун UltraFan з ультрависоким ступенем двоконтурності буде споживати щонайменше на 25 відсотків менше палива, ніж авіаційні установки сімейства Trent, що встановлюються на сучасні літаки. Ступінь двоконтурності силової установки складе 15:1. Газогенератор двигуна UltraFan буде забезпечувати ступінь стиснення 70:1.

Відмінною рисою UltraFan стане повна відсутність турбіни низького тиску, хоча в цілому конструкція буде допускати її установку, якщо замовнику буде потрібно привід додаткових навісних агрегатів. Крім того, силова установка отримає повністю композиційний вентилятор.

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Автор: Олег Давигора