Водночас у Генштабі не виключили появу в окупантів нових модифікацій ракет та технічних рішень, які будуть спрямовані на підвищення точності та смертоносності ракет.

Росія провалила модернізацію крилатих авіаційних ракет Х-101 та не змогла здійснити масований прорив української системи протиповітряної оборони, про це на брифінгу повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу Збройних сил України полковник Микола Данилюк

"Основною ракетою, яку вони використовують і позиціонують як високоточну зброю, є ракета Х-101. Це російська стратегічна крилата авіаційна ракета, яка призначена для ударів по важливих наземних цілях. Вона здійснює політ на дозвуковій швидкості на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості", - зазначив Данилюк.

Ця ракета рухається за допомогою кількох навігаційних систем та може змінювати висоту польоту – від 30 до 6 тис. метрів – та швидкість.

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"Це одна з новітніх розробок російського ВПК… Однак країна-терорист змушена швидкими темпами проводити її модернізацію…, крилата ракета Х-101 продемонструвала обмежені можливості щодо прориву української системи протиповітряної оборони", - сказав представник Генштабу.

За його словами, вартість такої ракети становить близько 12 млн доларів, однак її запаси в Росії вже значно зменшилися, адже під час останніх атак, зокрема 10 лютого, окупанти використовували ракети, вироблені вже цьогоріч.

Він продемонстрував фото збитої на Київщині ракети Х-101, яка вже була модернізована окупантами, зокрема вони змінили систему наведення, встановивши три об’єктиви замість одного.

Змін зазнала й електронно-обчислювальна машина ракети, яка є прямим доказом залежності російського ВПК від іноземних компонентів, адже тепер росіянам доводиться замінювати частину мікросхем та чіпів даної ЕОМ на чіпи інших виробників.

Також російські окупанти встановили на модернізовані Х-101 блок постановки пасивних перешкод Л-504, який споряджений піропатронами, що вистрілюють смужками фольги чи металізованого паперу під час польоту.

Під час пострілу такі патрони створюють хмару, яка має ускладнити наведення засобів ППО на ракету. "За їх задумом, це дасть змогу крилатим ракетам здійснювати прорив нашої системи ППО та досягати цілей. Однак проведені дослідження та статистика роботи українських систем ППО засвідчили, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора. Масований прорив системи ППО не здійснюється, а російські ракети все частіше падають на території РФ, не долітаючи до України", - сказав Данилюк.

Він також не виключив появу в окупантів нових модифікацій ракет та технічних рішень, які будуть спрямовані на підвищення точності та смертоносності російських ракет.

Водночас представник Генштабу зауважив, що без іноземних комплектуючих Росія не зможе виробляти свої ракети, бо не має їм заміни.

Масований удар по Україні 16 лютого - що відомо

Сьогодні вночі, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

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