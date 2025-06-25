Є очевидні ознаки того, що Росія накопичує значні обсяги зброї для чогось більшого, ніж війна в Україні.

Росія швидко нарощує військове виробництво, обходячи міжнародні санкції завдяки допомозі Китаю. Зокрема за час війни Росія значно збільшила виробничі потужності Воткінського заводу, який випускає балістичні ракети "Іскандер-М", йдеться у журналістському розслідуванні Kyiv Independent.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія не просто встигає відновлювати запаси ракет, витрачених у нинішній війні проти України, а й накопичує ці запаси для якоїсь більш масштабної війни.

"Вони готуються до тривалої війни. За нашими даними, Росія накопичує арсенал ракет різних типів", – заявив Kyiv Independent неназваний високопосадовець ГУР.

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Важливо, що це розширення відбувається попри масштабні міжнародні санкції, накладені як проти Росії загалом, так і проти конкретних її підприємств, зокрема і Воткінського заводу.

Журналісти Kyiv Independent змогли відстежити операційну діяльність підприємства, щоб з’ясувати, як йому вдалося значно розширити виробництво в умовах тяжких санкцій.

"Ключовий висновок: Росія не зробила цього самостійно. Компанії з Китаю, Тайваню та Білорусі — країн, які не приєдналися до західних санкцій проти Москви через війну в Україні, — постачали стратегічному російському ракетному заводу критично важливе виробниче обладнання, яке надходило через приватних російських посередників", – йдеться у публікації.

Видання Kyiv Independent виявило поставки Воткінському заводу промислового обладнання на мільйони доларів. Зокрема Воткінський завод замовив кілька тисяч нових верстатів для обробки металу — ключового компонента виробництва ракет.

Імпортне обладнання надходило переважно з материкового Китаю. Вісім з десяти виявлених журналістами контрактів стосувалися продукції, поставленої з Китайської Народної Республіки.

Розширення виробничих потужностей Воткінського заводу було настільки значним, що довелося не лише модернізувати старі виробничі цехи, але й побудувати нові приміщення. Також було найнято тисячі людей додаткового персоналу.

Завдяки цьому усього за рік Росія майже втричі збільшила виробництво балістичних ракет "Іскандер-М": 700 одиниць у 2024 році проти 250 у 2023 році. Таку оцінку дає Британський королівський інститут оборонних досліджень (RUSI), з якою ГУР погоджується.

Це, звісно, призвело до збільшення кількості ракетних атак по Україні, але у дещо меншій пропорції, ніж зросло виробництво. Що знову ж таки вказує на те, що Росія активно накопичує ракети з якоюсь стратегічною метою.

Разом з тим автори публікації зауважують, що жодна російська ракета не виробляється на якомусь одному заводі. У такому виробництві задіяно цілу мережу підприємств, які виготовляють різні частини зброї — корпус, системи наведення, паливо, двигуни, вибухівку тощо.

"Зростання кількості російських запасів ракет "Іскандер" та статистика атак означають, що Росія збільшила потужності не лише Воткінського заводу, а й інших підприємств, що постачають деталі для цих ракет. Нарощування потенціалу не має жодних ознак сповільнення - або обмеження однією війною", – резюмує видання.

Війна в Україні: ситуація в Росії

Як писав УНІАН, голова корпорації "Ростех", яка об’єднує значну частину російського ВПК, нещодавно поскаржився на важкі часи в Росії та відсутність оптимізму щодо майбутнього.

Також ми наводили думку американського історика, який вважає розрив з Європою через війну в Україні історичною поразкою Росії. Він зауважив, що століттями Росія отримувала від Європи технології та прибутки від торгівлі. Тепер цього нема.

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