Головний з російських технологій, Сергій Чемезов, визнав, що "наздогнати і перегнати" Захід росіянам не світить.

Через війну проти України для Росії почалися "найскладніші в історії людства" часи, яким "не видно кінця". Про це в авторській колонці для російського видання РБК написав Сергій Чемезов, голова державної корпорації "Ростех", яка є головним постачальником зброї і техніки для російської армії.

"Бути оптимістом у таких реаліях важко. Але цей шторм доведеться пройти впевнено, з чітким розумінням курсу. І ми просто зобов'язані вийти з нього переможцями", - написав він.

За словами Чемезова, сьогодні Росія веде боротьбу за майбутнє, в якій російській владі не на часі "фантазувати, що нас чекає за горизонтом". Керівник "Ростеха" висловив упевненість, що Росія повинна зробити ставку на "імпортозаміщення і технологічний суверенітет".

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Цікаво, що Чемезов не вірить у здатність Росії "наздогнати і перегнати" Захід у тих галузях, де Росія відстає. Він послався на те, що для цього потрібні десятиліття і трильйони доларів інвестицій. Замість цієї гонитви очільник "Ростеха" пропонує зайнятися "підривними інноваціями", які зможуть зірвати з Росії ярлик "країни-бензоколонки". Зокрема Чемезов пропонує розвивати технології штучного інтелекту і квантові технології.

Водночас чиновник вважає за необхідне просувати "базові цінності" патріотизму, служіння батьківщині, солідарності та справедливості.

Стратегічні перспективи Росії

Як писав УНІАН, поки Чемезов мріє про "технологічний суверенітет", з Росії десятками тисяч тікають вчені. Таких темпів "витоку мізків" не було з 1990-х років.

Також ми розповідали, що, зазнавши військової невдачі в Україні, Путін не просто безглуздо втратив мільйон солдатів. Гірше те, що Росія втратила Європу, контакти з якою забезпечували економічний і технологічний прогрес цієї держави протягом кількох століть.

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