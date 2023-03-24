Донедавна у країни-агресора було менше 20 таких літаків.

У Росії заявили про нарощування виробництва стратегічних ракетоносців Ту-160М, які використовуються для ударів по цивільній інфраструктурі України. Плани щодо розширення випуску літаків озвучили на Казанському авіаційному заводі.

В опублікованому прес-релізі стверджується, що на підприємстві "йде випуск" модернізованих версій стратегічного ракетоносця Ту-160. Відновити випуск літаків наказав президент Володимир Путін.

"Оновлені літаки мають істотно розширені бойові можливості, в них закладено значний потенціал. Подальший розвиток платформи дозволить використовувати її для нових видів озброєння, в тому числі і перспективних", – заявили на заводі.

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Ту-160М - основні відомості

Розроблений в 1970-х роках міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160 до теперішнього часу вже істотно застарів. Згідно з даними з відкритих джерел, всього було випущено 35 екземплярів, включаючи 8 прототипів. Частина літаків була утилізована.

У 2015 році Росія вирішила запустити у виробництво модернізовану версію літака – Ту-160М. З відкритих джерел відомо, що до кінця 2022 року був побудований як мінімум один повністю новий Ту-160М і ще один був модернізований зі старої машини.

Вважається, що на 2017 рік у Росії було 16 старих Ту-160. Всі вони мають пройти модернізацію до Ту-160М. Останніми місяцями Росія активно використовувала ці ракетоносці для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України.

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