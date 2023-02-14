Російський інженер попросив притулку в США і пообіцяв розкрити таємниці про кращий бомбардувальник Росії.

Інженер Казанського авіаційного заводу, де виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-160, втік до США і попросив там притулку в обмін на інформацію. Про це йдеться у звіті митної та прикордонної служби США, який потрапив до рук видання Yahoo News.

Стверджується, що один з інженерів, які працювали над російським стратегічним бомбардувальником Ту-160, в кінці грудня перетнув кордон з боку Мексики на броньованому джипі разом з сім'єю і попросив притулку.

Чоловік повідомив, що боїться переслідувань російської влади за участь у протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. За надання притулку чоловік пообіцяв розплатитися важливою інформацією про російську військову авіацію.

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"Він сказав, що був інженером-будівельником і що його попередня робота включала роботу з 2018 по 2021 рік на виробництві певного типу військового літака на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань", – пише видання.

Американські спецслужби тривалий час перевіряли росіянина і прийшли до висновку, що він дійсно володіє значущою інформацією.

"За останні кілька років на заводі Туполєва почалася велика нова програма будівництва поліпшеної версії літака, а також програма модернізації існуючих літаків", — зазначає видання.

Американська влада відмовилася підтвердити або спростувати журналістам цю історію. Видання вважає, що зараз його допитує ФБР.

Водночас військовий експерт Майкл Кофман пояснив, якою інформацією може володіти інженер.

"Людина, що працює на військово-промисловому підприємстві, такому як Туполєв, може мати доступ до цілого ряду інформації про оборонно-промислове виробництво, специфікації, пов'язані з бомбардувальником Ту-160 і його недавно розробленим модернізованим варіантом, різними виробничими процесами, залежностями і їх обмеженнями", — сказав Кофман.

Що собою являє Ту-160

Ту-160 - міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник, розроблений в ОКБ Туполєва в 1970-х роках. Вважається найкращим з наявних у Росії стратегічних бомбардувальників.

У 2015 році Росія вирішила запустити у виробництво модернізовану версію літака – Ту-160М. З відкритих джерел відомо, що до кінця 2022 року один такий літак був побудований з нуля, а другий створений шляхом глибокої модернізації старої машини.

В ході повномасштабного вторгнення в Україну Росія використовує бомбардувальники Ту-160 для завдання ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Щоб уникнути ураження силами ППО, бомбардувальники випускають ракети з глибини російської території.

У грудні минулого року на аеродромах, де базуються в тому числі Ту-160, сталися вибухи. Тоді постраждали бомбардувальники інших типів, але "160-ті" після цього відігнали далі від кордонів України.

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