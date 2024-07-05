Деякі експерти сумніваються, що такий безпілотник буде ефективним на полі бою.

Новий безпілотний російський бронеавтомобіль "Зубило" почав проходити випробування у збройних силах РФ.

Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС у Telegram. За словами гендиректора компанії-розробника АТ "Ремдизель" Олександра Захарова, інтерес до машини виявили, зокрема, фахівці інженерних військ.

За даними російської сторони, вперше "Зубило" презентували на форумі "Армія-2023". Мова йде про машину з колісною формулою 4х4, яка призначена для надання різноманітної допомоги штурмовим підрозділам РФ.

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Наприклад, "Зубило" може надавати їм вогневу підтримку за допомогою своєї 23-мм скорострільної зенітної установки ЗУ-23-2. Також "Зубило" можна використовувати для транспортування боєприпасів, евакуації поранених або як мобільний засіб підзарядки акумуляторів.

Броня лобової частини "Зубила" витримує влучення з 30-міліметрової гармати. Вантажність машини складає до 2700 кг. Вона може розвивати швидкість до 100 км/год.

Зазначимо, що експерти скептично оцінюють можливості нової розробки. "Той факт, що "Зубило" є роботом, дозволяє припустити, що в бойовій обстановці ця система буде принесена в жертву першою, взявши на себе перші хвилі атаки. Але це, своєю чергою, ставить інше питання - наскільки ефективним броньовик буде на полі бою", - кажуть вони.

Варто додати, що машина досить велика (а отже в неї легко влучити) та має обмежену прохідність, оскільки її встановили на колеса, а не на гусениці (зазвичай для подібних роботизованих платформ обирають саме їх). Отже, малоймовірно, що "Зубило" хоч якось вплине на перебіг російсько-української війни.

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Нещодавно росіяни повідомили про створення самохідної установки радіоелектронної боротьби. Вона здатна слідувати за піхотною групою в атаці й прикривати її від ударів БПЛА.

Також відомо, що раніше росіяни випробували на Донбасі 30-тонного робота "Сталкер", який може проробляти проходи у мінних полях. Керує машиною оператор за допомогою пульту.

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