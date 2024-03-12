Можливо, за допомогою такого "Шахеду" росіяни намагались виявити місця пуску українських зенітних ракет.

Українські військові виявили уламки безпілотника Shahed-136, який росіяни дооснастили відеокамерою та засобами зв’язку. Про це повідомляє телеграм-канал "Полковник ГШ".

"Зображення з відеокамери по WiFi передається на 4G/WiFi модем, звідки за допомогою мережі 3G/4G потрапляє до мережі інтернет. За допомогою трансляції в Telegram противник в режимі реального часу бачить застосування ЗРК по БпЛА, а також має підтвердження ураження або не ураження визначеного обʼєкту", – йдеться у повідомленні.

Скоріш за все, мова йде про кустарну модифікацію безпілотника. На користь цього говорить низька якість виконаної роботи: зокрема, використання саморізів та клейкої стрічки.

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Застосування росіянами модифікованих шахедів - деталі

Раніше росіяни вже застосовували "Шахеди" з кустарними модифікаціями. Так, у минулому році повідомлялось, що на деякі з цих БПЛА встановлюють 4G-модеми з сім-картами українських операторів.

Експерти попереджають, що недооцінювати кустарні методи не слід. По-перше, це все одно підвищує ефективність БПЛА при відсутності відповідної протидії. По-друге, якщо досвід буде для росіян прийнятним, вони можуть почати штатно застосовувати схожі засоби.

Росія нарощує виробництво "шахедів"

Нещодавно росіяни виклали фотографії та відео збірки "шахедів". На основі їх аналізу експерти прийшли до висновку, що робочий простір дозволяє одночасно збирати до півсотні таких БПЛА. Загалом на кадрах можна бачити приблизно 100 корпусів.

У той же час, деякі аналітики припускають, що на представлених фото можуть бути не робочі зразки, а тільки корпуси. Вони проводять аналогію з Потьомкінськими селами і закликають не робити далекосяжних висновків.

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