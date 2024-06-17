Російська держкорпорація зазначає, що в РФ начебто нарощують випуск цих літаків.

Російська державна корпорація "Ростех" заявила, що поставила Міністерству оборони РФ партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Як йдеться на сайті "Ростеха", після проведення комплексу заводських випробувань винищувачі було нібито відправлено у війська. Зазначається, що Су-34 становлять "важливу частину ударної потужності фронтової авіації Росії"

"Ростех" заявляє, що винищувач Су-34 призначений для знищення наземних і повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО і розташованих на значній відстані від аеродрому базування. Він може працювати під час вогневої та радіоелектронної протидії вдень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах, стверджує держкомпанія.

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Російська держкорпорація зазначає, що в РФ начебто нарощують випуск цих літаків.

Втрати російської авіації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 червня в Астраханській області РФ на авіабазі Ахтубинськ, що розташована за 589 кілометрів від лінії фронту, було уражено щонайменше один винищувач Су-57.

Пізніше в ГУР Міноборони України повідомили, що могли бути вражені два російські "надсучасні" винищувачі Су-57, і у противника були втрати серед особового складу.

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