Бійці дуже задоволені швидкістю та прицільністю цієї установки.

Самохідна артилерійська установка Paladin, поставку якої США анонсували ще на початку року, вже повністю працює на фронті для підтримки Збройних Сил. Про особливості цієї зброї та її сучасні можливості дізнавалася журналістка ТСН від бійців 93-ї бригади "Холодний Яр".

САУ Paladin – одна з кращих сучасних артилерійських установок. ЇЇ можливості вразили бійців ще на полігоні. Зараз вони використовують Paladin на фронті вже понад місяць, і дуже задоволені її результативністю.

Paladin-гармата калібру 155 міліметрів готова до стрільби за лічені секунди. Вона повністю автоматизована, що значно полегшує роботу екіпажу. Якщо раніше бійці мали розраховувати координати стрільби вручну, то зараз це робить бортовий комп’ютер.

"Це кутомір і приціл. Натискаєш клавішу, вона наводиться по цілі, заряджається і постріл", - пояснює боєць ЗСУ.

Також спрощує роботу нашим захисникам автоматизоване досилання снарядів. Боєприпас треба просто покласти у відповідне місце, і все інше зробить механізм машини.

Але для бійців головне не лише швидкість, але й прицільність, і тут Paladin перевершив усі очікування, зазначають артилеристи.

"Темп стрільби дуже гарний у неї, точність – це найголовніше, і наявність боєприпасів. Боєприпаси є і вбиваємо ворогів", - коментує один із бійців.

САУ Paladin - що про неї відомо

Гаубиця M109A6 Paladin була розроблена у 1991 році і є найрозповсюдженішою САУ в американській армії. ЇЇ головна перевага над всіма іншими версіями - у цифровій системі управління вогнем. Вона включає у себе інерціальну та супутникову систему навігації та сенсори, які визначають положення гармати.

Це дозволяє обмінюватись даними із центром управління вогнем батареї у автоматичному режимі. І на практиці стає можливим відкривати вогонь після заняття позиції вже через 30 секунд. В той час, коли без цієї системи мова йде про хвилини і напряму залежить від кваліфікації артилеристів.

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