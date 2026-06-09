'Флеш' попередив про нові налаштування російських 'Молній': у чому небезпека

Головною особливістю цих дронів вважається їхня низька вартість та можливість масового виробництва.

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу "Молнія" на нових відеочастотах, які більшість використовуваних детекторів або взагалі не фіксують, або виявляють з великими труднощами. Про це повідомив фахівець з військових технологій та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Увага, фронти! Противник почав використовувати на "Молніях" діапазон відеочастот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Більшість детекторів не бачать ці частоти або бачать погано. Попереджаю, щоб довіра до детектора не коштувала вам життя", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про російські ударні безпілотники літакового типу "Молнія", які активно використовуються для атак як по позиціях українських військових, так і по прифронтових містах. Зокрема, раніше повідомлялося про їх застосування в Харківській, Сумській та Запорізькій областях.

Відео дня

Головною особливістю цих дронів вважається їхня низька вартість і можливість масового виробництва. За відкритими даними, собівартість одного такого апарата оцінюється приблизно в 300 доларів.

Конструкція "Молнії" максимально спрощена: вона виготовляється з фанери, пінопласту, легких металевих елементів і комплектується доступною комерційною електронікою китайського виробництва.

Безпілотник здатний нести від 3 до 5 кілограмів вибухової речовини. В якості бойової частини, як правило, використовуються інженерний кумулятивний заряд КЗ-6 або протитанкова міна ТМ-62. Дальність польоту таких апаратів становить близько 40–50 кілометрів, а швидкість досягає 80–120 км/год.

Відомо про існування декількох модифікацій цих дронів. До першого покоління належить одномоторна "Молнія-1", тоді як пізніша "Молнія-2" отримала вдосконалену аеродинамічну конструкцію та два двигуни.

Дрони змінюють звичний хід війни

Як йдеться в репортажі The Telegraph, дешеві дрони стрімко вбивають епоху танків, тому НАТО поспішно переглядає підхід до майбутньої війни з Росією. Масштабні навчання НАТО "Північна зірка", які пройшли у східній частині Фінляндії неподалік від кордону з Росією, стали демонстрацією того, як швидко змінюється сучасна війна.

Раніше військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман повідомив, що логіка ведення війни в окопах відходить у минуле, тому що дрони все змінюють. Новітні дрони дають кращий і швидший результат на полі бою, ніж ведення боїв в окопах.

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