Дрони майже вбили епоху танків: The Telegraph розкрив, як НАТО вчиться воювати по-новому

Безпілотники та штучний інтелект дедалі частіше визначають результат бою, тоді як традиційна бронетехніка стає вразливою навіть для невеликих мобільних груп.

Дешеві дрони стрімко вбивають епоху танків, тому НАТО поспіхом переглядає підхід до майбутньої війни з Росією, йдеться у репортажі The Telegraph.

Масштабні навчання НАТО "Північна зірка", які відбулися у східній частині Фінляндії неподалік від кордону з Росією, стали демонстрацією того, як швидко змінюється сучасна війна.

Під час маневрів танки Leopard 2 неодноразово ставали жертвами змодельованих атак протитанкових підрозділів, безпілотників та артилерії, що змусило військових замислитися над майбутнім бронетехніки на полі бою.

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У навчаннях взяли участь близько 5 тисяч військових із семи країн НАТО, включно з Великою Британією. За сценарієм, танкові колони потрапляли в засідки у фінських лісах, де їх швидко виявляли та "знищували" мобільні групи противника.

Війна в Україні змінила правила

Командири Альянсу визнають, що головним фактором змін стала війна в Україні, яка перетворилася на масштабний полігон для нових технологій.

За оцінками українських військових, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 12 тисяч танків та понад 24 тисячі одиниць бронетехніки. Значна частина цих втрат була завдана саме дронами, протитанковими ракетами та мінами.

У НАТО зазначають, що нині понад 90% втрат на фронті в Україні так чи інакше пов'язані з використанням безпілотників. Фінський командир танка капрал Юліус Арккіля, екіпаж якого був умовно знищений під час одного з епізодів навчань, каже:

"Все може змінитися за секунду".

Альянс готується до війни дронів

Військові керівники дедалі частіше говорять про необхідність масового виробництва безпілотників та інтеграції штучного інтелекту в бойові системи.

Під час навчань британські військові випробовували нові БПЛА Ghost і Bolt. Перший допомагає виявляти цілі та коригувати артилерійський вогонь, другий може безпосередньо атакувати противника.

За словами британських військових, такі системи необхідно розгортати значно швидше. Вони називають безпілотники "технологією, що змінює правила гри" на сучасному полі бою.

Водночас НАТО також тестує безпілотні наземні машини для доставки боєприпасів, евакуації та розвідки – подібні рішення вже активно використовуються українськими силами.

Російська загроза для північного флангу

Навчання проходили на тлі занепокоєння через активність Росії поблизу фінського кордону.

Керівник військової розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен заявив, що Москва поступово нарощує військову присутність на північному напрямку. Зокрема, Росія відновлює старі військові бази та перекидає підрозділи до районів неподалік від кордону з Фінляндією.

За оцінками фінської сторони, після завершення війни в Україні одним із головних напрямків розвитку російських збройних сил може стати саме північний фланг НАТО.

Після вступу до НАТО у 2023 році Фінляндія стала власницею найдовшого сухопутного кордону Альянсу з Росією – понад 1300 кілометрів.

Попри невелику регулярну армію чисельністю близько 24 тисяч військових, країна має майже 900 тисяч резервістів та здатна швидко мобілізувати до 280 тисяч осіб.

Фінські командири наголошують, що сьогодні головним елементом оборони стають не танкові прориви, а поєднання складної місцевості, масового застосування дронів та високотехнологічних систем наведення.

Заступник командира Карельської бригади полковник Арі Мяяття звернувся до російського керівництва, відповідаючи на запитання про можливий напад Росії на Фінляндію:

"Не робіть цього. Це коштуватиме вам дорого. Ми готові".

НАТО адаптовується до нових реалій війни

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО та експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликав європейські країни не поспішати з призначенням спеціального посланця для переговорів із Росією, а спочатку створити умови, за яких Москва буде змушена рахуватися з позицією Заходу.

"Вони поважають лише силу", – наголосив Расмуссен, маючи на увазі російське керівництво.

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