Цього достатньо для продовження атак на тому ж рівні.

Російська армія щомісяця може отримувати близько 300 дронів-камікадзе Shahed, з яких частину виробляє сама, а частина поставляється з Ірану. Про це NV розповіло джерело в розвідувальних органах України.

"Кількість одержуваних Росією дронів Shahed залишається на високому рівні, що дає змогу Кремлю не припиняти обстріли території України. Це просто потрібно розуміти", — заявило джерело.

Загалом за жовтень Росія випустила по Україні 243 дрони-камікадзе, з них 228 вдалося знищити.

Відео дня

Російські дрони у війні

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти збільшили кількість дронів-камікадзе, які вони застосовують на фронті проти сил оборони України.

Повідомлялося, що у Росії є прогрес в будівництві першого заводу з виробництва іранських БПЛА.в економічній зоні" Алабуга", Татарстан.Також Росія продовжує закуповувати дрони у Ірану. Експерти відзначали, що в обмін на ці безпілотники Росія отримує не тільки гроші, але і винищувачі Су-35.

Вас також можуть зацікавити новини: