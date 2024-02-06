За словами Михайла Федорова, це стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку ЗСУ.

Створення в Україні нового роду військ - Сил безпілотних систем - є надважливим та історичним рішенням. Про це у своєму Telegram написав віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, потенціал дронів є надзвичайно великим. При цьому рішення про створення безпілотних військ стане "потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України". Федоров нагадав, що рік тому в ЗСУ було створено роти ударних дронів на рівні бригад.

"З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію", - зазначив урядовець.

Він підкреслив, що за цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою, адже вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Так, абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

"Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували Чорноморський флот РФ і скоро виженемо його з українського Криму остаточно. У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову. А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв!" - наголосив Федоров.

Створення Сил безпілотних систем в Україні

У вівторок, 6 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом створив Сили безпілотних систем як окремий рід сил ЗСУ. Зазначається, що метою такого кроку є нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

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