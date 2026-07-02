'Вже вчаться': Ігнат розкрив, коли українські пілоти опанують Gripen

Вже на початку 2027 року українські пілоти, імовірно, вже літатимуть на "Гріпенах" старішої версії "С" і "В", а з 2029 – на новішій версії "E".

Процес опанування українськими пілотами шведських багатоцільових винищувачів Gripen вже розпочався. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в етері Суспільне.

За його словами, "Гріпени" найбільше підходять Україні за тактико-технічними характеристиками. Ці літаки схожі на винищувачі F-16.

Як відзначив Ігнат, літаки "Гріпен" характеризуються невибагливістю до польотів в різних умовах, зокрема, несприятливих.

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"Це злітно-посадкові смуги різних типів. І головне – економічна складова. "Гріпен" в рази дешевший в одній льотній годині (так рахують сьогодні економічний фактор), ніж F-16 чи інші типи. Тобто, він у цьому виграє", - наголосив Ігнат.

При цьому, він зазначив, що треба мати можливість, аби отримати літаки і кошти, аби купити. Союзники повинні мати бажання їх продати Україні.

"Таке бажання сьогодні є у Швеції. Таке бажання продавати Україні є у Франції [йдеться про винищувачі Rafale - УНІАН]", - відзначив Ігнат.

Він нагадав, що зі Швецією вже підписано угоду про постачання на 2029-й рік перших літаків версії "E".

"Бо ті, які нам передають зараз, одну ескадрилью, - це версія "Гріпенів" C/D. Вона вже була у використанні. І пілоти вже вчаться опановувати і, можливо, вже літатимуть на початку 2027 року. Це дуже важливо, що вони зможуть опанувати цю старішу версію, а з 2029 – вже пересісти на ці літаки [версії E]. І діла, якщо Франція теж піде по такому шляху. То для нас це буде дуже добре", - наголосив Ігнат.

Крім того, за його словами, "якщо хтось думає, що це дуже далеко, - ні, це не далеко". "Війна вже 5-й рік триває, а 2029 рік постачання – це не так далеко. Ми повинні дбати про майбутнє", - додав Ігнат.

Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, Україна та шведська компанія Saab уклали контракт на постачання 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон, або приблизно 2,54 мільярда доларів.

Навчання пілотів і технічного персоналу для України вже стартувало, а восени програма стане масштабнішою.

Україна має отримати першу партію "Гріпенів" разом із новими ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor, які фахівці вважають одними з найбільш потужних у своєму класі.

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