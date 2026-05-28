Винищувачі Gripen прибудуть в Україну разом з ракетами Meteor: які їх переваги

Дальність ракети MBDA Meteor фахівці оцінюють у 200 км.

Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen разом із новими ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor, які фахівці вважають одними з найбільш потужних у своєму класі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту", - написав він.

Паліса додав, що Gripen створювався для ведення війни, де авіація повинна діяти швидко й гнучко, використовуючи різні аеродроми оперативного базування, у складному середовищі насиченої протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Саме така модель бойових дій сьогодні характерна для України.

Військовослужбовець вважає, що шведські винищувачі розширюють можливості для протидії російській авіації, ракетам, дронам і засобам ураження. Це суттєво підсилює спроможності Повітряних сил ЗСУ України та наближає формування тієї системи повітряної оборони, яку Україна прагне вибудувати.

Ракета Meteor - що відомо

MBDA Meteor - це ракета класу "повітря-повітря" великої дальності, яка оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона має маршовий прямоточний повітряно-реактивний двигун, що дає змогу підтримувати високу швидкість протягом усього польоту.

Ракета має заявлену максимальну дальність ураження понад 200 км, але в реальних бойових умовах вона може виявитися дещо меншою і становитиме 100-150 км (що, звісно, також дуже багато).

Характеристики Meteor роблять її найнебезпечнішою ракетою класу "повітря-повітря" в арсеналі винищувача Gripen. Вона може виявитися навіть більш ефективною, ніж останні версії знаменитої американської ракети AIM-120 AMRAAM.

Ракети класу "повітря-повітря" великої дальності

Варто сказати, що сьогодні в цьому напрямку активно працюють Росія і Китай. Так, росіяни створили нову ракету класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М, яка в теорії може вражати повітряні цілі на дальності близько 200 км.

Використовувати ракету можуть російські літаки принаймні кількох типів зокрема Су-30СМ2, Су-35С та МіГ-31БМ.

В одному з пропагандистських роликів росіяни показали кадри зі злетом МіГ-31, під фюзеляжем якого можна було бачити одразу три ракети Р-37М. Вона використовувалася разом із Р-77-1.

