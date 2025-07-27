Російська "оборонка" щомісячно випускає 200-250 ракет.

Російська Федераія нарощує виробництво дронів і ракет і щомісяця вона виготовляє до 5000 БпЛА типу "Герань", які дещо відрізняються від дронів "Шахед". Про це йдеться у дослідженні "Радіо свобода".

Служба "Радіо Свобода" спільно з розслідувальною групою Conflict Intelligence Team проаналізувало відкриті дані про виробництво боєприпасів та інших основних видів озброєння в Росії.

Зазначається, що російська "оборонка" щомісячно випускає 200-250 ракет, зокрема: "Іскандер", "Кинджал", "Калібр", Х-101, Х-32, "Онікс" і "Циркон". Загалом це до 3000 ракет на рік.

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Важливо, що у 2025 році Росія планує зібрати до 1500 танків, здебільшого - модернізовані версії радянських моделей. При цьому новітніх Т-90М виробляють приблизно 280 одиниць на рік.

Також РФ займається модернізацією бомбардувальників Ту-160 та будівництвом нових Ту-160М2, але жоден із них наразі не переданий у війська. З’явилися фото нових винищувачів Су-57, однак офіційно їх наявність не підтверджено.

Виробництво зброї у РФ

Раніше уперше в російській зброї виявили компонент індійського виробництва. В ГУР Міноборони України оприлюднили дані про майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються в шести типах зброї РФ, включно з CRP-антеною російських БПЛА типу "Шахед", північнокорейськими балістичними ракетами KN-24, комп'ютером із ракети Х-47 "Кинджал", дронамі Supercam S350, "Герберами" і Zala. Зокрема, у CRP-антенах для безпілотників "Герань-2" виявили лише два американські чіпи.

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