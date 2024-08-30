Потенційна війна з Китаєм може стати питанням ракет, а не літаків, пише видання.

Військово-повітряні сили США у червні публічно відмовилися від свого найгучнішого проекту – 60-мільярдної програми з розробки і будівництва 200 нових важких винищувачів-невидимок шостого покоління для заміни існуючого парку зі 180 винищувачів-невидимок F-22 Raptor п'ятого покоління.

Як пише The Telegraph, винищувач Raptor з'явився у 2000-х роках, але, на відміну від F-35, він був побудований без огляду на витрати. Це був найкращий винищувач, який США, з їхнім неперевершеним досвідом у сфері малопомітності та інших передових технологій, змогли побудувати. З того часу Росія і Китай розробили власні проекти винищувачів п'ятого покоління, але вони, як правило, не вважаються такими ж ефективними. На думку більшості аналітиків, Raptor є найкращим винищувачем у світі. Але це не буде тривати вічно.

"Зараз ВПС США намагаються розробити план польотів на наступні кілька десятиліть – і через потенційні зіткнення з російськими і китайськими військами, можливо, без винищувача наступного покоління Next-Generation Air-Dominance (NGAD) вартістю 300 мільйонів доларів за екземпляр, який планувався на заміну Raptor. Однією з можливих альтернатив є менший і легший винищувач. Але хоча він може бути дешевшим, він, швидше за все, матиме один суттєвий недолік – порівняно малу дальність польоту, що може зробити його марним над безкраїм Тихим океаном", – йдеться у матеріалі. Відео дня

Начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін першим "пролив холодну воду" на секретну програму NGAD на галузевому заході в червні. Секретар ВПС Френк Кендалл швидко підтримав скептицизм Олвіна.

"Я можу сказати вам, що ми розглядаємо концепцію дизайну платформи NGAD, щоб зрозуміти, чи це правильна концепція, чи ні. Ми розглядаємо, чи можемо ми зробити щось менш дороге і піти на певні компроміси", – пояснив Кендалл.

Але є причина, чому NGAD коштуватиме 300 мільйонів доларів за літак – втричі більше, ніж коштує новий винищувач-невидимка F-35 Lightning II. ВПС оптимізували NGAD для польотів над Тихим океаном, де американські авіабази можуть бути віддалені одна від одної на сотні або навіть тисячі кілометрів – і так само віддалені від найімовірніших зон бойових дій над Тайванем і так званим "першим острівним ланцюгом", що простягається від Японії до Філіппін.

Сучасні винищувачі ВПС США – F-15 Eagle, F-16 Falcons, F-22 Raptors і F-35 Lightning – намагаються дістатися до Тайваню з основних американських авіабаз в регіоні, не покладаючись на вразливі повітряні танкери. Найближча ж до Тайваню американська база знаходиться на Окінаві (Японія), за 200 миль (біля 320 км, – УНІАН) від нього.

Це досить близько, враховуючи типову дальність польоту сучасних винищувачів: 750 миль (1 200 км) для F-15, 500 миль (800 км) для F-16, 450 миль (біля 720 км) для F-22 і F-35. Але кожен раціональний планувальник припускає, що Китай націлиться на Окінаву в перші ж години війни за Тайвань і знищить американську базу – ймовірно, використовуючи балістичні та/або крилаті ракети.

"Військово-повітряні сили мають план розосередити свої літаки по всьому Тихоокеанському регіону, щоб ускладнити націлювання Китаю. Але це лише погіршує тиранію відстані, оскільки деякі ймовірні бази розосередження знаходяться більш ніж за тисячу миль від Тайваню. І це одна з причин, чому ВПС хочуть або хотіли отримати винищувач NGAD. Він мав бути великим, з місткими паливними баками і парою "адаптивних" двигунів наступного покоління, здатних працювати з дуже високою паливною ефективністю. Саме ці двигуни були причиною значної частини зростаючої вартості винищувача NGAD", – пише видання.

Але перевагою такого розміру і передових технологій була б дальність польоту. Вважалося, що винищувач NGAD зможе літати вдвічі далі, ніж F-22.

Тепер, можливо, ВПС втратять цю дальність, оскільки вони прагнуть створити дешевший винищувач-невидимку. На іншому галузевому заході в липні Олвін продемонстрував художню концепцію умовного легкого винищувача-невидимки. Літак на малюнку мав один двигун, як у F-35, але при цьому був меншим за F-35. Офіційні особи також раніше припускали, що від технології адаптивного двигуна можна буде відмовитися.

Дизайн винищувача передбачає компроміси. Зрозуміло, що на тлі заламування рук через можливу ціну NGAD, лідери ВПС зосереджені на факторі витрат в цих компромісах. Олвін охарактеризував умовний легкий винищувач як такий, що "адаптується", легко модернізується і дешево замінюється в міру появи нових технологій.

Наразі незрозуміло, чи ВПС США повністю відмовляться від NGAD. Так само неясно, чи стане умовний легкий винищувач Олвіна коли-небудь справжнім легким винищувачем. Але якщо це станеться, і він повністю замінить NGAD в рамках зусиль з економії коштів, американським ВПС, можливо, доведеться переосмислити спосіб ведення війни в Тихоокеанському регіоні.

Маючи в своєму розпорядженні лише винищувачі малої дальності, вони можуть вирішити, що не можуть боротися за повітря над Тайванем – принаймні, безпосередньо. Замість цього доведеться вести війну на відстані, літаючи на малопомітних бомбардувальниках з далеких баз, щоб запускати крилаті ракети по наземних цілях за сотні миль від них. Єдиний спосіб перемогти китайські винищувачі – це уникати їх.

"Треба віддати належне ВПС, такий підхід до війни в Тихому океані може дійсно спрацювати. У січні 2023 року Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні організував військову гру, що імітувала китайське вторгнення на Тайвань – і повномасштабне американське втручання у війну. У більшості симуляцій китайські ракети спустошували американські бази по всьому регіону, змушуючи ВПС запускати бомбардувальники за тисячі кілометрів. Незважаючи на надзвичайну дальність польоту, бомбардувальникам – з великою підтримкою підводних човнів ВМС США – вдалося потопити китайський флот вторгнення", – наголошує автор матеріалу.

У цих сценаріях не мало значення, наскільки важким чи легким, дорогим чи дешевим був американський винищувач. Всі винищувачі ВПС США згорали на землі, залишаючи ракети для перемоги у війні.

Новини озброєння: ви могли це пропустити

У мережі з’явилося фото невідомого китайського корабля, зроблене з дуже близької відстані. Кілька місяців тому він виходив на ходові випробування. Зазначалося, що цей корабель схожий на малопомітний шведський корвет типу Visby, а отже, напевно, мова йде про "‎повноцінний"‎ стелс-корабель.

Тим часом Швеція представила концепт винищувача шостого покоління. Поки що у країні не вирішили, будуть вони розробляти власний бойовий літак чи закуплять вже існуючий винищувач у іноземного постачальника.

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