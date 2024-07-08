Компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) очікує отримати замовлення на близько 250-300 винищувачів KAAN.

За словами генералього директора турецької компанії Turkish Aerospace Industries Мехмета Деміроглу, очкується замовлення на сотні турецьких винищувачів п'ятого покоління KAAN. Про це повідомляє Defense Express.

Для Повітряних сил Туреччини побудують більш ніж 100 таких літаків.

"Крім того, ми прагнемо постачати принаймні таку ж кількість, якщо не більше, нашим дружнім і союзним країнам, орієнтовно близько 150 одиниць", – йдеться в заяві гендиректора.

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Таким чином, TAI очікує отримати замовлення на близько 250-300 машин, що є дійсно амбітним планом. Для порівняння, за всі роки американці побудували лише 195 винищувачів п'ятого покоління F-22, а загальна кількість російських Су-57 взагалі складає лише близько 15 винищувачів.

Раніше російській армії пообіцяли 76 таких машин до 2028 року, однак ці плани були озвучені ще до початку повномасштабної війни. Наразі, наскільки можна судити, Росія здатна виготовляти лише кілька Су-57 на рік. Тобто, скоріш за все, попередні плани будуть скореговані.

Україна хоче отримати KAAN

Новина про заплановані обсяги виробництва KAAN є досить важливою в контексті майбутнього переозброєння Повітряних сил ЗСУ. Справа в тому, що раніше Україна висловила зацікавленість у винищувачі від TAI.

У випадку дійсно масштабного виробництва можна очікувати зниження ціни на літак (раніше називали "нескромну" цифру в 100 млн доларів за одиницю).

Також зазначимо, що за словами турецьких розробників, новий винищувач-невидимка буде кращим за американський F-35.

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