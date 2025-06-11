Передбачається, що її зможуть нести літаки B-21 і B-52.

Офіційний рендер продемонстрував, як насправді може виглядати нова крилата ракета для Повітряних сил США AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) з ядерною боєголовкою. Про це повідомляє The War Zone.

Розробником виступає компанія Raytheon, яка є однією з найбільших оборонних корпорацій у світі.

LRSO має замінити американську стратегічну крилату ракету AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), яка перебуває на озброєнні з часів Холодної війни і на сьогодні вже дуже застаріла.

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Зовні AGM-181A дещо нагадує американську ракету AGM-158 JASSM повітряного базування.

На концептуальному зображенні ми не бачимо повітрозабірника, що може бути пов'язано з міркуваннями безпеки (конструкція повітрозабірника часто ретельно охороняється, коли мова йде про малопомітні апарати).

Не можна з упевненістю сказати, наскільки це зображення відповідає реальному дизайну, але очевидно, що деякі представлені рішення будуть реалізовані на серійному зразку.

Загалом програма багато в чому залишається суворо засекреченою. Можна очікувати, що це буде дозвукова ракета з більшою дальністю польоту, ніж у її попередників. Передбачається, що AGM-181A буде складно виявити.

Стратегічні бомбардувальники США

Нову зброю будуть нести як новий B-21 Raider, так і "‎ветеран"‎ Повітряних сил B-52 Stratofortress, який вперше піднявся в небо у 1952 році.

В майбутньому Сполучені Штати планують вивести з експлуатації бомбардувальники B-1 Lancer та B-2 Spirit, залишивши тільки їх.

Northrop Grumman B-21 Raider ще не перебуває на озброєнні, однак активно випробовується. Загалом американці розраховують отримати щонайменше 100 таких літаків.

Цікаво, що росіяни хочуть мати умовний аналог B-21, однак фахівці скептично оцінюють можливості Москви щодо створення такої машини.

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