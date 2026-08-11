Безславний фінал: США продали на металобрухт захоплені танкери, пов'язані з Росією

Останнім часом кількість затриманих суден, що належать російському тіньовому флоту, суттєво зросла.

Уряд США продав на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери, які були захоплені через кілька днів після рейду Вашингтона у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters.

Дубайська компанія з утилізації суден Global Marketing Systems придбала танкери минулого місяця. Сума угоди не називається.

"Уряд США продав їх нам, і суд ухвалив рішення, яке дозволяє цей продаж. Однак є певні складнощі, зокрема ми не були до кінця впевнені, кому вони належали раніше", - заявив генеральний директор GMS Аніл Шарма.

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Угода включає танкер Era, який раніше мав назви Marinera та Bella 1, а також Lileo, який раніше ходив під назвами Galileo та Veronica. Судна розберуть на металобрухт на підприємствах в Індії.

У січні берегова охорона США та військовий спецназ захопили судно Era під російським прапором у водах на південь від Ісландії, поклавши край багатотижневому переслідуванню в Атлантичному океані. До цього судно змогло прорватися крізь американську блокаду в Карибському морі, спрямовану на припинення експорту нафти з Венесуели.

Американська влада тоді заявила, що Era використовували для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели та Ірану.

У січні США також захопили в Карибському морі судно під російським прапором, яке нині відоме як Lileo. Загалом після військової операції США у Венесуелі Вашингтон захопив до 10 нафтових танкерів.

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Раніше французькі ВМС звільнили танкер Tagor, який пов’язують із російським тіньовим флотом. Судно затримали в Атлантичному океані. Причиною стали порушення, пов’язані з прапором судна, а також невиконання вимоги французької сторони зупинитися.

Відомо, що Tagor перебуває під санкціями Європейського Союзу та США. Судно неодноразово змінювало прапор: у різний час воно ходило під прапорами Мадагаскару, Маршаллових Островів і Панами.

Повідомлялося також, що Військово-морські сили Італії провели успішну операцію з перехоплення та огляду нафтового танкера Toa Payoh, що перебуває під санкціями ЄС і пов’язаний із російським тіньовим флотом.

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