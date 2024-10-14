Виробляти зброю нового типу можуть почати у 2026-2027 роках.

Сьогодні в Арлінгтоні (Вірджинія) відкривається військова виставка AUSA, однією з новинок якої буде нова зенітна ракета від компанії Lockheed Martin. Про це повідомляє Janes.

Мова йде про проект Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), який американська армія ініціювала у минулому році для створення заміни для Stinger. Конкурентом Lockheed Martin виступає інший оборонний гігант - компанія Raytheon.

Західні журналісти з’ясували, що нову ракету вже протестували у військах у цьому році. У 2025-му очікують проходження льотних випробувань.

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Також повідомлялось, що весь проєкт мають завершити до 2026 року, а почати малосерійне виробництво ракети планують у 2026-2027 роках.

Серед вимог до нової зброї - можливість запуску з існуючих пускових. При цьому у порівнянні зі звичайною ракетою Stinger перспективна ракета повинна мати більшу швидкість, кращу стійкість до завад та більш ефективно вражати безпілотники.

Також відомо, що для нової розробки буде створено пускові наступного покоління, які повинні використовувати "‎сучасні цифрові технології"‎.

ПЗРК Stinger - довідка УНІАН

FIM-92 Stinger є переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) класу "‎земля - повітря"‎, оснащений інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження вертольотів, а також літаків, які низько летять.

Сполучені Штати активно постачають такі комплекси Україні. Ще на початку повномасштабної війни їх ефективно застосовували для знищення гелікоптерів росіян.

Також повідомлялось, що США створять зенітну гармату, яка зможе використовувати снаряди для рейкотрона. Йдеться про зенітну гармату, зроблену на базі 155-мм гаубиці. Завдяки цьому американці зможуть отримати дешеву ППО, яка буде ефективно боротися, зокрема, з БпЛА та крилатими ракетами.

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