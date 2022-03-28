"Стінгер" у строю ще з часів холодної війни, він вже встиг стати легендою. Крім того, Stinger десятиліттями залишається єдиним ПЗРК на озброєнні американської армії.

Не лише за допомогою "Джавелінів" та "Байрактарів" українські бійці наближають нашу перемогу. Окупантам дістається й від ПЗРК "Стінгер". Ці комплекси можуть знищувати повітряні й наземні цілі і навіть крилаті ракети.

Stinger: що відомо про цей зенітно-ракетний комплекс

Stinger (що перекладається як "жало") — американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей - від літаків до БПЛА та крилатих ракет, - а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

"Стінгери" одноразові, вони оснащені цифровою системою обробки сигналу. Вони прості у прицілюванні та мають високу боєздатність. Для найвищої ефективності для роботи зі "Стінгером" потрібні двоє військових - один стріляє, а інший підносить ракети.

Характеристики ПЗРК "Стінгер"

Довжина ракети - 1,52 м

Діаметр ракети - 0,07 м

Стартова вага - 10,1 кг

Дальність стрілянини - від 200 до 4750 м

Максимальна висота цілі - 3800 м

Максимальна швидкість - 750 м/с

Вага бойової частини - 3 кг

Переносити споряджений комплекс одній людині досить просто, він важить лише 15,7 кілограма при масі ракети 10,1 кг.

Простота у застосуванні "Стінгера"

Для пострілу зі "Стінгера" потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі, коли головка самонаведення захопить ціль, відбувається вібрація, - тоді можна натискати знову на гачок - ракета летить до цілі. Контейнер після цього можна викидати, він одноразовий.

Як Stinger допомагають ЗСУ у війні проти Росії

Так, на відео було зафіксовано роботу "Стінгера", ймовірно, в районі Київського моря:

Крім того, українські військові збили "Стінгером" гелікоптер російських окупантів у Каховці:

Коли й від кого Україна отримала "Стінгери"

12-13 лютого 2022 року ЗСУ отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію від Литви.

15 лютого до України прибула група бійців батальйону протиповітряної оборони Повітряних сил Литви для навчання українських військових застосування переданих комплексів.

На тлі повномасштабної війни РФ у 2022 року уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до України 200 зенітних ракет Stinger. Ще 500 вирішив надіслати уряд Німеччини.

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