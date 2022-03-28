"Стінгери" допомагають ЗСУ у боротьбі проти РФ / фото Аrmyinform

Не лише за допомогою "Джавелінів" та "Байрактарів" українські бійці наближають нашу перемогу. Окупантам дістається й від ПЗРК "Стінгер". Ці комплекси можуть знищувати повітряні й наземні цілі і навіть крилаті ракети.

Stinger: що відомо про цей зенітно-ракетний комплекс

Stinger (що перекладається як "жало") — американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей - від літаків до БПЛА та крилатих ракет, - а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

"Стінгери" одноразові, вони оснащені цифровою системою обробки сигналу. Вони прості у прицілюванні та мають високу боєздатність. Для найвищої ефективності для роботи зі "Стінгером" потрібні двоє військових - один стріляє, а інший підносить ракети. 

Характеристики ПЗРК "Стінгер"

  • Довжина ракети - 1,52 м
  • Діаметр ракети - 0,07 м
  • Стартова вага - 10,1 кг
  • Дальність стрілянини - від 200 до 4750 м
  • Максимальна висота цілі - 3800 м
  • Максимальна швидкість - 750 м/с
  • Вага бойової частини - 3 кг

Переносити споряджений комплекс одній людині досить просто, він важить лише 15,7 кілограма при масі ракети 10,1 кг.

Простота у застосуванні "Стінгера"

Для пострілу зі "Стінгера" потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі, коли головка самонаведення захопить ціль, відбувається вібрація, - тоді можна натискати знову на гачок - ракета летить до цілі. Контейнер після цього можна викидати, він одноразовий.

Як Stinger допомагають ЗСУ у війні проти Росії

Так, на відео було зафіксовано роботу "Стінгера", ймовірно, в районі Київського моря:

Крім того, українські військові збили "Стінгером" гелікоптер російських окупантів у Каховці:

Коли й від кого Україна отримала "Стінгери"

  • 12-13 лютого 2022 року ЗСУ отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію від Литви.
  • 15 лютого до України прибула група бійців батальйону протиповітряної оборони Повітряних сил Литви для навчання українських військових застосування переданих комплексів.
  • На тлі повномасштабної війни РФ у 2022 року уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до України 200 зенітних ракет Stinger. Ще 500 вирішив надіслати уряд Німеччини.

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