Не лише за допомогою "Джавелінів" та "Байрактарів" українські бійці наближають нашу перемогу. Окупантам дістається й від ПЗРК "Стінгер". Ці комплекси можуть знищувати повітряні й наземні цілі і навіть крилаті ракети.
- Stinger: що відомо про цей зенітно-ракетний комплекс
- Характеристики ПЗРК "Стінгер"
- Простота у застосуванні "Стінгера"
- Як Stinger допомагають ЗСУ у війні проти Росії
- Коли й від кого Україна отримала "Стінгери"
Stinger: що відомо про цей зенітно-ракетний комплекс
Stinger (що перекладається як "жало") — американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей - від літаків до БПЛА та крилатих ракет, - а також для обстрілу надводних і наземних цілей.
"Стінгери" одноразові, вони оснащені цифровою системою обробки сигналу. Вони прості у прицілюванні та мають високу боєздатність. Для найвищої ефективності для роботи зі "Стінгером" потрібні двоє військових - один стріляє, а інший підносить ракети.
Характеристики ПЗРК "Стінгер"
- Довжина ракети - 1,52 м
- Діаметр ракети - 0,07 м
- Стартова вага - 10,1 кг
- Дальність стрілянини - від 200 до 4750 м
- Максимальна висота цілі - 3800 м
- Максимальна швидкість - 750 м/с
- Вага бойової частини - 3 кг
Переносити споряджений комплекс одній людині досить просто, він важить лише 15,7 кілограма при масі ракети 10,1 кг.
Простота у застосуванні "Стінгера"
Для пострілу зі "Стінгера" потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі, коли головка самонаведення захопить ціль, відбувається вібрація, - тоді можна натискати знову на гачок - ракета летить до цілі. Контейнер після цього можна викидати, він одноразовий.
Як Stinger допомагають ЗСУ у війні проти Росії
Так, на відео було зафіксовано роботу "Стінгера", ймовірно, в районі Київського моря:
Крім того, українські військові збили "Стінгером" гелікоптер російських окупантів у Каховці:
Коли й від кого Україна отримала "Стінгери"
- 12-13 лютого 2022 року ЗСУ отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію від Литви.
- 15 лютого до України прибула група бійців батальйону протиповітряної оборони Повітряних сил Литви для навчання українських військових застосування переданих комплексів.
- На тлі повномасштабної війни РФ у 2022 року уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до України 200 зенітних ракет Stinger. Ще 500 вирішив надіслати уряд Німеччини.