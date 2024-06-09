Якщо інформація підтвердиться, то це буде друга бойова втрата військового літака такого типу.

Якщо інформація про знищення Су-57 на аеродромі Ахтубинськ, то це вражаючий удар по російській повітряній могутності. Російські ВПС мають близько двох десятків двомоторних надзвукових Су-57, які РФ створила у відповідь на американський стелс-винищувач Lockheed Martin F-22.

Видання Forbes пише, що Су-57 ще не випробувані і ніколи не літали в бойових умовах. Якщо Україна справді знищила Су-57 під час удару безпілотників, це не тільки приниження для росіян - це може стати передвісником нових принижень.

Те, що українці знищили новітній винищувач, який перебуває майже за 400 миль від лінії фронту, наводить на думку про те, що російські система ППО настільки ослаблена, що не може захистити навіть цінні активи Кремля.

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"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стояв неушкодженим, а 8 червня поруч із ним з'явилися ями від вибуху та характерні плями вогню, спричинені пожежею", - йдеться в повідомленні.

Якщо інформація українських розвідників щодо Су-57 підтвердиться, то ця втрата стане лише другим бойовим літаком, втраченим у бою за чотири десятиліття, відколи ВПС США прийняли на озброєння найперший стелс-літак - Lockheed Martin F-117.

Якщо Су-57 не був вражений 8 червня, то новий шанс може випасти в найближчому майбутньому. Україна створює нові ударні безпілотники дальнього радіусу дії швидше, ніж Росія встигає поставити додаткові системи ППО для захисту зростаючого списку цілей для дронів.

Оскільки у Росії занадто мало радарів і зенітно-ракетних батарей, щоб захистити кожен штаб, завод, нафтопереробний завод і авіабазу, росіянам доводиться робити важкий вибір.

Знищення Су-57 - останні новини

У ГУР Міноборони України заявили, що перше в історії ураження новітнього російського винищувача Су-57. На супутникових знімках видно, що на місці, де раніше був літак, видніється вирва від вибуху і характерні плями пожежі.

Зі свого боку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що знищення українськими військовими Су-57 свідчить про те, що недосяжних цілей для ЗСУ не існує.

Зі свого боку російський Telegram-канал Fighterbomber визнав пошкодження винищувача Су-57. Варто зазначити, що офіційна влада Росії не робила жодних заяв.

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