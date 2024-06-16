Сили Москви не можуть зрівнятися з набагато старішими американськими Atacms і британськими Storm Shadows у поєднанні з українською "винахідливістю та уявою".

Російська новітня зброя не в змозі протистояти більш старим західним ракетам. Українські удари по тимчасово окупованому Криму довели, що ППО Росії не настільки ефективна, як про це говорять у Москві.

Видання The telegraph пише, що С-400, які надійшли на озброєння 2007 року, є однією з найбільш передових російських систем ППО і коштують понад мільярд доларів. Але нещодавні удари України довели, що вона, як і раніше, вразлива навіть перед старішою зброєю, такою як Atacms, що стоїть на озброєнні армії США з 1986 року, або Storm Shadow, створений у середині 90-х років.

"Люди роками перебільшували значення російської протиповітряної оборони", - каже Метью Севілл, директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI). "Насправді за минулий час ми побачили, що вони не захистили сирійців у Сирії. Вони не захистили іранців в Ірані, а тепер вони не захистили росіян у Криму".

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Західні крилаті ракети складніше перехопити, ніж їхні російські аналоги, і їх вирізняє технологія стелс, каже Фабіан Хоффманн, доктор наук, що спеціалізується на ракетних технологіях в Університеті Осло.

Storm Shadow летить на невеликій висоті, її ретельно продумана форма ускладнює виявлення російськими радарами, а отже, вона може безперешкодно пролітати повз системи. Коли ракета наближається до кінця польоту, вона різко набирає висоту, а потім пікірує на ціль.

"В ударах за допомогою Storm Shadows набагато більше планування. Українці справді планують ці траєкторії, вони ретельно прокладають їх, щоб обійти російські засоби ППО", - каже Хоффман. "Ми також бачимо, що російські оператори, схоже, не надто кваліфіковані. Зараз вони дуже методично і планомірно обходять ці системи ППО С-300 і С-400. І знають, що це розумно. Це саме те, що вони мають робити, і НАТО вчинило б так само".

За словами Севілла, атаки України з використанням ракет дальнього радіусу дії супроводжуються великою кількістю ударних безпілотників, що дає "величезну кількісну вагу", від якої Росії важко відбитися.

Росія, тим часом, була змушена розмістити свої озброєння більш компактно, з огляду на 1000-кілометрову лінію фронту з Україною, а також необхідність захистити Калінінград, Кольський півострів, кордон з Фінляндією і східну частину країни, навколо Владивостока.

"Українці зараз завдають ударів в усіх напрямках. У росіян є значні запаси різних видів зброї, але зараз їм доводиться ухвалювати важкі рішення щодо розстановки пріоритетів", - каже Севілл.

Серія ударів по Криму змусила Кремль вжити заходів у відповідь. Так, Росія розгорнула С-500, найсучаснішу систему протиракетної оборони, для захисту Керченського мосту на півострові.

За словами Севілла, українські удари - це "головний біль для Путіна".

"Росіянам складніше базувати і запускати звідти літаки. Їм складніше зберігати там боєприпаси і постачати свої війська. І це, чесно кажучи, незручно", - підсумував він.

Удари по Криму - останні новини

Сили оборони України активно знищують російські системи ППО в Криму. Так, у ніч на 12 червня українські захисники вразили російські комплекси С-300 і С-400 на півострові.

Глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що окупанти намагаються посилити своє ППО на території Криму, через що перевезли туди свої новітні системи С-500.

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