Він розповів, скільки часу займає навчання роботі з ними.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц досі не виключає передачу німецько-шведських крилатих ракет Taurus Збройним силам України.

Як передає n-tv, в етері німецького телеканалу ARD канцлер повідомив, що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з Російською Федерацією.

Мерц зазначив, що працювати з ракетами Taurus надзвичайно сладно, тому навчання забрало б в українських військовослужбовців щонайменше шість місяців. За його словами, ця робота ще не почалася.

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Ракети Taurus для України

Taurus - це німецько-шведська високоточна крилата ракета повітряного базування, яку розробили компанії MBDA Deutschland і Saab Bofors Dynamics.

Ракета дальністю до 500 кілометрів запускається з винищувачів. Вона призначена для ураження критично важливих цілей - мостів, бункерів, командних пунктів, зенітно-ракетних систем та іншої захищеної інфраструктури в глибокому тилу противника.

Україна не перший рік закликає Німеччину озброїти її армію цими ракетами. На початку Київ навіть обіцяв, що не завдаватиме ударів по російській території, оскільки ексканцлер Олаф Шольц боявся реакції Москви на такі поставки.

Мерц рішуче виступав за відправку цих ракет Україні, однак офіційно про ухвалення такого рішення не повідомлялося.

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