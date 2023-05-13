Зокрема, були внесені зміни до закону про засоби воєнного призначення. Раніше країна зберігала "нейтральність" у цьому питанні від 1815 року.

У парламенті Швейцарії дозволили реекспорт зброї в Україну після квітневої заяви лідера країни про те, що Стокгольм залишиться осторонь у цьому питанні. Як відомо, країна має "нейтральний" статус у світовій політиці від 1815 року.

Про це повідомляє Euronews. Зокрема, обидві палати парламенту Швейцарії - Національна рада і Рада кантонів - проголосували за внесення змін до закону про засоби воєнного призначення. Зміни мають дозволити постачання воєнних матеріалів до України у майбутньому.

Раніше цей закон забороняв передачу озброєння і боєприпасів зі Швейцарії третім країнам. Відповідно, до сьогоднішнього дня закуплена зброя і боєприпаси з-за кордону не могли передаватися країнам, які перебувають у стані збройних конфліктів.

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Швейцарія у минулому відмовила схвалити запит Німеччини на постачання снарядів для німецького зенітного танку Gepard.

Як повідомляло видання SwissInfo 12 травня, після місяців відмови реекспортувати швейцарську зброю до України, парламентський комітет з політики безпеки рекомендував послабити експортний контроль над озброєннями.

Такі країни як Іспанія, Данія і Німеччина понад року просили Швейцарію дозволити експорт озброєння до України.

У четвер комітет підтримав два рішення з метою послаблення правил реекспорту швейцарського озброєння.

Одне рішення стосується скасування обмежень на експорт військових засобів "в особливих випадках і в разі необхідності забезпечення національної безпеки".

Друге - може дозволити постачання зброї в країни, які "віддані нашим цінностям і мають схожий експортний контроль як у Швейцарії".

Покупці можуть реекспортувати швейцарське озброєння після п'яти років, при певних умовах. Реекспорт до країн, які грубо порушують права людини або створюють ризики для цивільного населення, буде заблоковано. Це повинно дозволити реекспорт зброї швейцарського виробництва до України, але не до Росії.

У квітні Швейцарія відмовилася постачати зброю Україні

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не порушуватиме свої закони про нейтральний статус держави заради постачання зброї Україні. Він підкреслив, що Швейцарію "не можна просити порушувати наші власні закони", закликаючи дозволити реекспорт швейцарської зброї в Україну. За словами Берсета, дискусії про позицію Швейцарії щодо реекспорту зброї в Україну тривають, але в даний час про такі поставки не може бути й мови. Він послався на швейцарський закон, який "ясно про це говорить".

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