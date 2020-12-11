Країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) і Україна у 2021 році проведуть командно-штабні навчання в рамках платформи з вивчення досвіду протидії гібридній війні.
Читайте такожНа Донбасі танкові підрозділи ЗСУ провели навчальні маневри з ведення оборонного бою (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Центру інформації та документації НАТО Вінета Клейне під час онлайн-конференції на тему: «Україна-НАТО. Підсумки року: перспективи та очікування».
Зокрема, вона зазначила, що Альянс зміцнює стійкість України у відповідь на дезінформаційні кампанії.
“Створена платформа протидії гібридній війни зміцнює стійкість України проти гібридних форм ведення війни. Платформа сприяє спільним проектам між країнами-членами НАТО та Україною у таких питаннях як врегулювання криз, стратегічні комунікації та підвищення стійкості України”, - наголосила Клейне.
“Наступного року ми плануємо провести значні багатонаціональні командно-штабні навчання “Злагоджена спроможність”, - долала вона.
Військові навчання України
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