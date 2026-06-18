Україна і Німеччина домовились створити систему ППО для протидії балістиці

Міністри оборони України та Німеччини підписали відповідну угоду, але тепер треба знайти порозуміння між виробниками обох країн.

Україна і Німеччина зробили крок на шляху до спільного створення нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомили на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в штаб-квартирі НАТО.

Як заявив Зеленський, усі бачать, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на здійснення постійних ракетних атак проти України.

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"І в нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності. І ми багато зробили для захисту від безпілотників, і наш рівень перехоплення становить близько 90%. Це є дуже серйозним досягненням. Ми також захищаємося від крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему", - сказав Зеленський.

Наближення України та Німеччини до спільної балістики

Разом з тим, як оголосив президент, сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий спільний крок на шляху створення можливостей антибалістичної оборони. Зеленський повідомив:

"У нас є деякі технології. У Німеччини є деякі технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про об'єднання цих можливостей. Україна має компанію, здатну виробляти балістичні ракети. У цьому напрямку рухається компанія Fire Point. І у вас також є компанії, здатні на це".

Він додав, що ще має відбутися зустріч на рівні радників з питань національної безпеки і вже була зустріч на рівні керівників компаній.

"Тож давайте зробимо це для нашої спільної оборони якомога швидше. І ми запрошуємо всі країни зробити якомога більший внесок у ці спільні зусилля", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, "наша антибалістична коаліція, всі країни, що входять до неї, повинні продемонструвати повну спроможність і досягти реальних кращих результатів цього року".

"До цієї зими ми вже повинні побачити конкретні результати нашої спільної роботи з антибалістичної оборони. Це те, що потрібно всім нам, не лише Україні, і це довгострокові зусилля. Будь-ласка, підтримуйте це на всіх рівнях і всіма можливими способами", - наголосив Зеленський.

Виробники України і Німеччини тепер повинні знайти спільне порозуміння

Своєю чергою, як повідомив міністр оборони Німеччини Пісторіус, партнерство з Україною "більше не є вулицею з одностороннім рухом і вже давно таким не є".

Як зазначив Пісторіус, вони сьогодні з українським колегою Михайлом Федоровим підписали угоду, яка "прокладе шлях до спільної розробки нової системи ППО для протидії балістичним ракетам, якщо промисловість зможе дійти порозуміння". Пісторіус повідомив:

"Кілька німецьких підприємств зацікавлені в цьому проєкті. Він може зробити важливий внесок у безпеку в Європі та Україні".

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський під час саміту лідерів держав "Великої сімки" у французькому Евіані звернувся до президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет.

При цьому, лідери країн "Великої сімки" (Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Японії і Канади) виступили із заявою, у якій сказано, що вони мають намір розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, аби дозволити збільшення військового виробництва.

За даними Bloomberg, Трамп попросить американські оборонні компанії виробляти засоби ППО за ліцензією в Україні та Європі.

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