Лідери G7 пообіцяли обговорити надання Україні ліцензії на виробництво ракет до ППО

Лідери країн "Групи семи" (G7) повідомили, що мають намір збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони для України, додаткових систем та ракет-перехоплювачів, а також заявили про готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, аби дозволити збільшення військового виробництва. Про це йдеться у спільній заяві лідерів, яка опублікована 17 червня за підсумками саміту, що відбувся у Франції.
"Ми високо оцінюємо стійкість України та її прогрес на полі бою в останні місяці й наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс. Щоб підтримати й прискорити цей новий імпульс, ми погоджуємося збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України", - наголосили в заяві.
Також лідери G7 пообіцяли посилити тиск на військову економіку РФ.
"У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо це слушним моментом для вжиття додаткових заходів у той час, як президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відкриття Ормузької протоки", - сказали лідери.
Крім того, вони вказали на важливість енергетичної стійкості та погодилися надати подальшу підтримку, аби Україна пережила наступну зиму.
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Як писав УНІАН, Україна представила дрон-приманку для виснаження наземних засобів ППО ворога. Такий автоматизований безпілотник, що працює за принципом "натисни та лети", був розроблений спеціально для введення в оману, відволікання та виснаження ресурсів протиповітряної оборони армії РФ.
Також повідомлялось, що Німеччина профінансує 200 САУ "Марта" для України. Нова версія гаубиці базуватиметься на німецькому шасі Mercedes-Benz Zetros та отримає ствол типу L39.