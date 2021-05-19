Система "Залізний купол" захищає Ізраїль / REUTERS

Міністр оборони Андрій Таран не виключив можливість придбання для забезпечення протиракетного захисту України системи на кшталт "Залізного купола", що функціонує в Ізраїлі.

Як повідомили у прес-службі оборонного відомства, про це він сказав під час спільного з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським відвідування ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Зокрема, Таран приїхав на ПАТ "Мотор Січ" з наказом про прийняття на постачання Збройних Сил України металевих лопатей несучого гвинта для вертольотів типу Мі-24.

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У Міноборони зазначили, що в інтересах оборонного відомства ПАТ "Мотор Січ" виконує контрактів за державним оборонним замовленням на суму понад 1,5 млрд гривень.

"Освоєння технологій та розроблення металевих лопатей несучого гвинта вертольотів типу Мі-8 та Мі-24 є особливо важливим напрямом робіт, що виконуються ПАТ "Мотор Січ". Такими технологіями володіють лічені країни. Зараз реалізується наступний етап освоєння замкнутого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії. Звільняємось від технологічної залежності від Російської Федерації – звільнимось і від окупації", – наголосив міністр.

Також вказується, що українському війську були передані три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ". У Міністерстві оборони розраховують до 30-ї річниці Дня Незалежності України отримати ще шість комплектів.

"Залізний купол" перехоплює ракету / REUTERS

Під час спілкування із представниками ЗМІ Таран розповів, що Міноборони минулого року розпочало "певні дії" для створення протиракетної оборони України.

За його словами, події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони. Міністр не виключив можливість придбання системи на кшталт "Залізного купола" для забезпечення протиракетного захисту України.

Що відомо про ізраїльський "Залізний купол"

  • "Залізний купол" - мобільна всепогодна система протиповітряної оборони розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, у 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА.
  • Основне призначення системи "Залізний купол" - захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.

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Автор: Костянтин Гончаров