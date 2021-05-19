Міністр оборони розповів, що відомство минулого року розпочало "певні дії" для створення протиракетної оборони України.

Міністр оборони Андрій Таран не виключив можливість придбання для забезпечення протиракетного захисту України системи на кшталт "Залізного купола", що функціонує в Ізраїлі.

Як повідомили у прес-службі оборонного відомства, про це він сказав під час спільного з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським відвідування ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Зокрема, Таран приїхав на ПАТ "Мотор Січ" з наказом про прийняття на постачання Збройних Сил України металевих лопатей несучого гвинта для вертольотів типу Мі-24.

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У Міноборони зазначили, що в інтересах оборонного відомства ПАТ "Мотор Січ" виконує контрактів за державним оборонним замовленням на суму понад 1,5 млрд гривень.

"Освоєння технологій та розроблення металевих лопатей несучого гвинта вертольотів типу Мі-8 та Мі-24 є особливо важливим напрямом робіт, що виконуються ПАТ "Мотор Січ". Такими технологіями володіють лічені країни. Зараз реалізується наступний етап освоєння замкнутого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії. Звільняємось від технологічної залежності від Російської Федерації – звільнимось і від окупації", – наголосив міністр.

Також вказується, що українському війську були передані три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ". У Міністерстві оборони розраховують до 30-ї річниці Дня Незалежності України отримати ще шість комплектів.

Під час спілкування із представниками ЗМІ Таран розповів, що Міноборони минулого року розпочало "певні дії" для створення протиракетної оборони України.

За його словами, події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони. Міністр не виключив можливість придбання системи на кшталт "Залізного купола" для забезпечення протиракетного захисту України.

Що відомо про ізраїльський "Залізний купол"

"Залізний купол" - мобільна всепогодна система протиповітряної оборони розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, у 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА.

Основне призначення системи "Залізний купол" - захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.

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Автор: Костянтин Гончаров