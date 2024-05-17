Німецька ініціатива спрямована на посилення української протиповітряної оборони.

Україна отримає від Литви шість РЛС Amber-1800. Про це повідомили в Міноборони Німеччини, інформує German Aid to Ukraine.

Як розповів глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус, Литва бере участь у німецькій ініціативі IAAD, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони шістьма РЛС Amber-1800. При цьому він не розповів жодних додаткових деталей - зокрема, запланованої дати доставки обладнання в Україну.

Варто зазначити, що станція Amber-1800 призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат по азимуту та дальності. Amber-1800 залежно від потужності різних висотах може виявляти цілі на відстані до 400 км.

Допомога Литви Україні - останні новини

Литва передала Україні новий пакет допомоги. Серед поставок - розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка.

Також УНІАН повідомляв, що Литва може відправити свої війська до України для навчань. Як повідомила прем'єр-міністр цієї країни Інгріда Шимоніте уряд Литви має дозвіл від парламенту надіслати війська.

Водночас вона прогнозує, що Москва розцінить це як провокацію, але "якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати".

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