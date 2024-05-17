Серед поставок - розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка.

Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони цієї країни Лаурінас Кащюнас.

За його словами, пакет, з-поміж іншого, включає розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України.

"Литва посилює підтримку України необхідними поставками: розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка. Солідарність у дії", - зазначив глава литовського уряду. Відео дня

Литва і війна в Україні - останні новини

Литва може відправити свої війська до України для навчань. Про це повідомила прем'єр-міністр цієї країни Інгріда Шимоніте.

При цьому офіційний Київ не озвучував такого прохання. Водночас політик нагадала, що має дозвіл від парламенту надіслати війська і наголосила, що Москва розцінить це як провокацію, але зазначила: "якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати".

Також УНІАН повідомляв, що у Литві відповіли, чи будуть висилати українських чоловіків. Так, деяким категоріям українців може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.

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