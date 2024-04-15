Новий БПЛА може вражати цілі на оперативно-тактичній глибині більш ніж 100 км.

Президенту Володимиру Зеленському показали нову модель баражуючого боєприпасу, який здатен вражати як наземні, так і повітряні цілі. Про це повідомляє Мілітарний.

Назву БПЛА тримають у секреті, проте вже відомі деякі його особливості. Дрон має електричний двигун та запускається з катапульти. Він отримав Х-подібний фюзеляж, завидки якому забезпечується висока маневреність та можливість вражати статичні та рухомі цілі по різним траєкторіям. Зокрема, апарат може атакувати цілі під прямим кутом.

БПЛА здатен наносити удари по об’єктам на оперативно-тактичній глибині у більш ніж 100 км. Велику дальність забезпечує дрон-ретранслятор.

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На ударний БПЛА можна встановити бойову частину вагою до 3 кг. БЧ може бути різних типів, у залежності від цілей: уламкова, термобарична або бронебійна з ударним ядром.

В останньому випадку дрон здатен пробивати до 40 мм броні та наносити серйозні ураження наземній техніці. Для перехоплення повітряних цілей його будуть оснащувати уламковою БЧ, ініціація якої відбудеться або при зіткненні з апаратом противника, або при наближенні до нього, після сигналу оператора.

Оскільки максимальна швидкість дрону не дуже велика і складає до 180 км/год, він може збивати лише тихохідні цілі. Однак це не є недоліком, адже таких апаратів у росіян достатньо: це і "‎Ланцет", і ‎ ‎Zala, і "Орлан-10". У деяких випадках новий БПЛА зможе збивати навіть гелікоптери.

Серед інших особливостей – машинний зір, який забезпечує автоматичне донаведення на об'єкт противника. Зараз БПЛА на етапі доведення, проте він вже доказав свою спроможність знищувати техніку росіян.

Україна створює нові ударні дрони

Раніше повідомлялось, що українські інженери не просто створили аналог російського "Ланцета", але й налагодили масове виробництво новинки. На думку західних спеціалістів, мова йде про "‎майже повну копію"‎ знаменитого російського БПЛА.

Деякі з експертів зазначають, що нові українські БПЛА виявились вкрай ефективними проти російської протиповітряної оборони. Зокрема, вони можуть ефективно нищити "Буки", "Тори", "Стріли-10" та "Тунгуски".

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