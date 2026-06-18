Україна розробила морський дрон-РЕБ, оснащений ракетами проти авіації РФ

Він здатний розвивати швидкість до 90 км/год та нести до 300 кілограмів корисного навантаження.

Компанія Center of Innovative Technologies Program представила український морський дрон SIRENA, оснащений потужним РЕБ та ракетами проти авіації. Про це представник компанії розповів "Мілітарному".

За його словами, морський дрон спроектований у форматі "тримаран" – судно з трьома паралельними корпусами, з’єднаними у верхній частині. Така конструкція забезпечує підвищену остійність, хороші морехідні якості та високу швидкість

SIRENA спеціально розроблена для проведення складних операцій радіоелектронної боротьби. Мова йде про операції у закритих та спірних морських акваторіях.

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Тримаран здатний розвивати швидкість до 90 км/год та нести до 300 кілограмів корисного навантаження.

Розробники розповіли, що головною особливістю комплексу є інтегрований багатодіапазонний засіб глушіння. Передбачається, що він працює у широкому частотному діапазоні від 300 до 6000 МГц.

"Завдяки цьому платформа здатна одночасно блокувати ворожий зв’язок, навігаційні сигнали GNSS та канали управління безпілотниками. Радіус ефективного електронного придушення засобів противника досягає 30 кілометрів. Для забезпечення високої бойової ефективності тримаран оснащений радаром Pelican V1 та системою РЕБ Scorpion V5. Scorpion пригнічує навігаційні системи, зокрема автопілот. Також може працювати по "Шахедах"", – розповів представник компанії.

Окрім засобів глушіння, як йдеться у матеріалі, на борту встановлено пускову установку SeaDRAGON, здатну застосовувати ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder.

SIRENA може виконувати місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах без потреби у прямій видимості з командним пунктом, а також безперервно діяти до 24 годин, забезпечуючи захист узбережжя та ведення розвідки на відстані до 800 кілометрів.

Виробництво зброї в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні створили ракету DART, яка призначена для запуску з аеростатів. Однією з її особливостей є стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ракету розробила українська компанія Center of Innovative Technologies Program. Її запуск здійснюється зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 кілометрів.

Точність активації та стабільність траєкторії польоту ракети в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами. Загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а маса – 13 кг. Залежно від конфігурації маса бойової частини ракети становить від 3,5 до 10 кг. Також до складу бойової частини входять уражаючі елементи з графіту.

Ракета наводиться за допомогою навігаційної системи, але на висоті близько 6 кілометрів навігація повністю відключається, після чого вмикається твердопаливний двигун і вона продовжує рух до цілі без зміни курсу.

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