В Україні створили стійку до РЕБ ракету, яка запускається з аеростатів

Ракета наводиться за допомогою навігаційної системи, але на висоті близько 6 кілометрів навігація повністю вимикається.

В Україні створили ракету DART, яка призначена для запуску з аеростатів. Однією з її особливостей є стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), пише "Мілітарний".

Зазначається, що ракету розробила українська компанія Center of Innovative Technologies Program. Її запуск здійснюється зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 кілометрів.

У виданні повідомили, що точність активації та стабільність траєкторії польоту ракети в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами.

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Загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а маса – 13 кг. Залежно від конфігурації маса бойової частини ракети становить від 3,5 до 10 кг. Також до складу бойової частини входять уражаючі елементи з графіту.

У виданні додали, що ракета наводиться за допомогою навігаційної системи, але на висоті близько 6 кілометрів навігація повністю відключається, після чого вмикається твердопаливний двигун і вона продовжує рух до цілі без зміни курсу.

У Center of Innovative Technologies Program розповіли журналістам, що саме відключення систем навігації під час польоту дозволяє зробити ракету стійкою до РЕБ.

"Аеростати – це вже не наша розробка, а спільна з партнерами", – зазначили в компанії.

У Center of Innovative Technologies Program заявили, що вже найближчим часом ракета DART пройде кодифікацію в Міністерстві оборони України. Також компанія планує створити балістичну ракету та ракету класу "земля–повітря" на базі DART.

В Україні завершили розробку власної антибалістичної ракети

Раніше співзасновник Fire Point Денис Штилерман повідомив, що компанія завершила розробку зенітної антибалістичної ракети. За його словами, ракета вже довела свою керованість у повітрі з C2-центру.

Штилерман підтвердив, що ця ракета керована в повітрі та пристосована для перехоплення балістичних цілей.

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