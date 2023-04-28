У Німеччині розповіли про плани поставки танків Leopard 1 в Україну.

Німеччина вже передала Україні 18 Leopard 2 і 40 БМП Marder. Влітку плануються поставки 80 танків Leopard 1. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

Він підкреслив, що Німеччина "тримає слово" і підтримує Україну поставками бронетехніки та інших озброєнь, а також здійснює термінові поставки необхідних запчастин і боєприпасів. Пісторіус зазначає, що він особисто "успішно і інтенсивно" домагався від інших партнерів більшої підтримки для України.

"Про постачання танків заявили Нідерланди і Данія. І постачання основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки починається. Це результат ініціативи країн спільно з Німеччиною", – заявив він.

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За словами Пісторіуса, цього тижня стартувала підготовка понад сотні українських військовослужбовців на танках Leopard 1.

"Поставка до 80 основних бойових танків Leopard 1 почнеться в середині року", – повідомив він.

Поставки танків Leopard 1 в Україну - що відомо

Leopard 1 - досить старий танк, який вироблявся з середини 1960-х по середину 1980-х і є умовним ровесником радянських Т-64. Однак найостанніші модифікації (саме такі передають Україні), вважаються помірно актуальними для сучасної війни.

У лютому Німеччина пообіцяла передати Україні близько 80 танків Leopard 1 цього року і ще близько сотні в наступному. Крім того, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Данія має намір передати Україні близько 100 танків Leopard 1 цього року.

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