Багатофункціональна платформа зі встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міноборони, при проектуванні українські розробники врахували бойовий досвід військових. "Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу", - розповіли у міністерстві.

Так, дистанційно керований оператором транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Також багатофункціональна платформа зі встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених.

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"Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки - встановлювати мінні загородження. Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами", - йдеться у повідомленні.

Транспортер також можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. "При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою", - зауважили в МОУ.

Озброжння ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше українське Міноборони дозволили постачання у військо американську броньовану інженерну машину Buffalo MPV. Ця машина вважається однією з найбільш безпечних у світі.

Зазначається, що це модернізована версія броньовика СASSPIR, який задіювали під час воєнних дій у Південній Африці, Іраку й Афганістані. Їх мають на озброєнні силовики понад десяти країн.

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