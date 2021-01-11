Американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну упродовж першого півріччя 2021 року.

Екіпажі патрульних катерів класу Island прибули для проведення 10-тижневого курсу підготовки до міста Балтимор (штат Меріленд, США).

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Як повідомляє посольство України в США у Facebook, в аеропорту українських моряків зустріли його співробітники, аташе з питань оборони посольства генерал-майор Борис Кременецький та військово-морський аташе капітан першого рангу Сергій Федорчук, представники Берегової охорони США і української діаспори Балтимора.

"На базі Берегової охорони США українські екіпажі будуть навчатися безпосередньо на катерах, які проходять планову підготовку та технічне обслуговування до передачі ВМС Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що цього року планується передача Сполученими Штатами додатково трьох катерів класу Island у рамках допомоги України у сфері безпеки та оборони.

Американські катери для ВМС України

Як повідомляв УНІАН, американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну упродовж першого півріччя 2021 року.

18 липня 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.

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Автор: Віталій Саєнко