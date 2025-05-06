Загалом існує три варіанти розвитку подій.

Уже 2025 року може запрацювати експорт для українських оборонних підприємств. Серед наявних варіантів - створення певного фонду для закупівлі зброї Збройним силам України, куди відправлятиметься частина зароблених виробниками коштів; обкладати експорт зброї додатковим митом.

Екс-заступник міністра економіки Ігор Фоменко заявив, що політичне рішення щодо цього механізму може бути ухвалено вже в травні. Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак "перебувають у темі" з вересня 2024 року, пише Forbes.

Що відомо про український оборонпром

Через відсутність держконтрактів, станом на 2024 рік, українські виробники БПЛА і систем РЕБ були завантажені лише на 37 відсотків, за підрахунками об'єднання "Технологічні сили України" (ТСУ).

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"Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, контрольований експорт - компромісний варіант", - зазначила виконавчий директор ТСУ Катерина Михалко.

При цьому повідомляється, що сама риторика про те, що експорт озброєння можливий, змінилася десь у квітні. "Є загальне погодження від президента на відкриття експорту", - підкреслив засновник одного з виробників БПЛА. Анонімний депутат від партії "Слуга народу" додав, що спочатку уряд хоче з Держслужбою експортного контролю спростити виїзд на виставки озброєння для виробників.

Три сценарії експорту українського озброєння

Варіант №1 - точкове узгодження з міністерствами та Офісом президента за окремими контрактами.

Варіант №2 - 50% від розміру українських контрактів. Це б дозволило українським виробникам експортувати лише половину від обсягу державних контрактів. Однак від виробників також вимагалася б передача частини виручки від експорту на закупівлі зброї для ЗСУ.

Повідомляється, що такий варіант запропонував голова Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов. Депутат від партії "Слуга народу" розповів, що така модель існує і потенційно вона "робоча". Однак у неї є мінус - вона "зменшує ринок", адже спецплатіж зможуть платити в основному тільки великі виробники.

Варіант 3 - 20% мита. Він передбачає створення фонду, до якого надходитимуть кошти в розмірі 20 відсотків додаткового мита від експорту того чи іншого озброєння, які необхідно буде витратити на зброю для українських захисників.

"20% - це велика цифра, тому що фактична прибутковість українських виробників дронів і РЕБ - 12-15% через пов'язані з війною форс-мажори", - зізнається Фоменко. За його словами, саме тому фахівці Мінекономіки пропонували встановити 5% мито, оскільки 20% мито "підштовхуватиме" бізнес до приховування прибутку.

Також він вважає, що поки в різних країнах світу Україна не почала активну "маркетингову політику", у нас не буде жодного розуміння про те, чи потрібно взагалі комусь наше озброєння. Тому Фоменко скептично ставиться до того, що українські виробники "зможуть багато заробити" на експортних контрактах. Адже доведеться конкурувати з компаніями з Китаю, Індії, Європи та США.

Інші новини про українське озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні показали нову версію САУ "Богдана". Самохідна артилерійська установка в цій модифікації має нову бронекабіну від компанії "Українська бронетехніка" і використовує колісне шасі Tatra T815-7 (8х8).

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що нещодавно на Ставці обговорювали українську ракетну програму. Було поставлено завдання максимально прискорити створення української балістики.

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