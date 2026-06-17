США не дозволили виробництво Patriot в Європі, - ЗМІ

США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.

США не дали дозволу на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot в Європі, але це питання буде розглянуто.

Про це Суспільному сказав один із посадовців країни G7. Зокрема, за його словами, США зобов'язалися розглянути це питання, але не було ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі.

"Це один зі способів збільшити виробництво", - висловив думку співрозмовник.

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Він зауважив, що на тлі використання Вашингтоном цих систем протиповітряної оборони в іншій зоні бойових дій це має сенс.

"Тож, що більше у вас промислових потужностей щодо систем протиповітряної оборони, то краще", - розповів посадовець.

Він додав, що під час зустрічі лідерів Групи семи (G7) з президентом України Володимиром Зеленським було обговорення щодо цього – в основному, як подолати деякі терміни, необхідні для отримання потрібної кількості перехоплювачів.

Ліцензії для виробництва Patriot

Як писав УНІАН, наприкінці травня президент Володимир Зеленський повідомив, що просить президента США Дональда Трампа дозволити надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За словами глави держави, Україна на сьогодні має "хороші домовленості" з Німеччиною, але щодо майбутніх пакетів. Як нагадав глава держави, зенітно-ракетні комплекси Patriot виробляє тільки Америка.

Лідер країни додав, що ще з минулим президентом США Джо Байденом починав розмови і продовжує їх вести з президентом Дональдом Трампом.

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