Втім, навіть якщо це сталося, Україні допоможуть з ремонтом пускової установки.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США наразі не можуть підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні під час нічної ракетної атаки РФ.

Про це Кірбі сказав на брифінгу для журналістів у вівторок, передає журналіст Остап Яриш у Twitter.

"Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні", – заявив Кірбі.

Він додав, що в разі пошкодження системи Patriot США та необхідності ремонту поза межами України, "ми, безумовно, з цим допоможемо".

Росія полювала за Patriot - що відомо

В ніч на 16 травня Росія знову атакувала Україну ракетами. Всі шість російських ракет Х-47 "Кинджал" вночі 16 травня були запущені у бік Києва. Їх знищила українська ППО.

Згодом міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви.

Канал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що росіяни не знищили американську протиракетну систему оборони Patriot в ніч на 16 травня, попри заяви міноборони. Втім, вони могли її пошкодити. Україна цю інформацію не коментує.

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