Втім, низка країн заявила, що не збирається скасовувати контракти щодо закупівель, попри останні заяви американського президента.

Американський винищувач F-35 стане найдорожчою оборонною програмою США. Втім, цей проєкт може стати "жертвою" Дональда Трампа, пише Financial Times.

Американські оборонні компанії традиційно покладалися на міжнародних партнерів для збільшення продажів зброї. Однак позиція адміністрації Трампа щодо НАТО змусила деякі країни переглянути залежність від США, що викликало занепокоєння в оборонній галузі.

"Я стурбований тим, що чиста політика може зашкодити нашим перспективам у майбутніх конкурсах", - зазначив керівник одного з американських підрядників.

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Особливу увагу привернув F-35 - найдорожча оборонна програма США та основне джерело доходу Lockheed Martin. Попри те, що цей винищувач є ключовим для західних ВПС, існують побоювання, що США можуть віддалено знерухомити його системи.

Трамп додав напруженості, запропонувавши продавати союзникам "пом'якшені" літаки, оскільки "колись, можливо, вони не будуть нашими союзниками". Він мав на увазі майбутній F-47, запуск якого ще попереду.

Що таке F-35?

F-35 — єдиний у світі далекобійний винищувач-невидимка. Його стелс-технологія ускладнює виявлення радарами, а "набір датчиків" дає пілотам оперативну інформацію про ворога.

Літак використовують США та 19 союзників, зокрема Японія. Виробництво F-35 залучає партнерів, таких як Велика Британія, Італія та Японія. BAE Systems будує частини фюзеляжу та радіоелектронні системи.

Чому уряди занепокоєні?

Офіс спільної програми Пентагону заперечує існування "вимикача", але деякі країни розглядають альтернативи. Канада та Португалія оцінюють інші варіанти. Оттава фінансувала закупівлю 16 із 88 запланованих F-35, але аналізує потребу у всіх літаках.

"Існує залежність від файлів даних місії для багатьох клієнтів F-35", — пояснює Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних служб. Для країн, що покладаються на США, це створює "геополітичний ризик".

Альтернативи F-35

Прямих аналогів немає, але існують варіанти: Eurofighter Typhoon, Rafale і Gripen.

"Реально, якщо ви є клієнтом F-35 і хочете залишатися на високому рівні можливостей, тоді ви обираєте Eurofighter Typhoon або Rafale", — вважає Дуглас Баррі з IISS.

Gripen "дуже потужний, але має один двигун", що відрізняє його від двомоторних Rafale і Eurofighter. Однак європейські виробники випускають літаки повільно.

"Усі три винищувачі — Typhoon, Rafale і Gripen — виробляються однозначними місячними темпами", — зазначає Байрон Каллан із Capital Alpha Partners.

Німеччина вирішила закупити F-35 для заміни Tornado, здатних нести ядерну зброю США. Виконавчий директор Airbus Defense and Space Майкл Шолхорн вважає, що це логічне рішення:

"Ви все одно залежите від США щодо бомби, тому ви також можете залежати від решти".

Наслідки для Lockheed Martin

Попри побоювання, відмовитися від F-35 буде складно, особливо країнам, залученим до його виробництва. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна планує купувати більше F-35, оскільки "має сенс" розширювати парк цих літаків.

Дак Хардвік із Асоціації аерокосмічної промисловості США наголошує, що розрив зв’язків між європейськими та американськими компаніями матиме "довгострокові наслідки" через інтегрованість виробничих ланцюгів.

Lockheed виробляє 155 F-35 на рік і має портфель замовлень на 408 літаків. Прогнозований обсяг продажів — 2300 одиниць. Ціна варіюється від 80 до 110 мільйонів доларів.

Запит Пентагону на 68 F-35 у 2025 році підкреслює важливість міжнародних замовлень для збереження темпів виробництва. Lockheed також розглядає угоди з Індією, Саудівською Аравією та іншими країнами.

Баррі підсумовує:

"Ніхто не любить втрачати клієнта. Як тільки він потрапив на гачок, ви хочете залишити його там".

Проблеми F-35 - що відомо

Нагадаємо, раніше в The Telegraph писали, що зараз винищувачі F-35 стикаються з руйнівним бойкотом у світі. Їхня доля перебуває під загрозою через одне нагальне питання - чи можуть союзники й надалі покладатися на Америку.

Основні союзники вже висловили сумніви щодо майбутніх замовлень F-35. Це відбувається через те, що вони стали побоюватися покладатися на США в питаннях поставок запасних частин і оновлень програмного забезпечення, необхідних для підтримки їхніх F-35 у небі.

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