В Польщі вирішили, що буде з винищувачами МіГ-29, які мала отримати Україна

Наприкінці минулого року Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомили про заплановану передачу Україні частини літаків МіГ-29, що залишилися на озброєнні польських ВПС. Проте тепер Україна їх не отримає, оскільки міністерство вирішило вивести їх з експлуатації, повідомляє Wiadomosci.
Видання зазначає, що ці літаки вже немолоді – у польських ВПС вони перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому наразі їх замінюють на більш сучасні літаки, проте вони й досі беруть участь у місіях. Базою для літаків МіГ є 22-га база тактичної авіації в Кролеві-Мальборському.
Польща планувала передати їх Україні, а натомість за ці літаки країна мала отримати від українців технології у сфері безпілотників. Проте з цієї угоди – принаймні на даний момент – нічого не вийшло.
"Ми зробили Україні чітку пропозицію щодо дронів та технологій. Спочатку в цьому питанні була досягнута згода. Сьогодні Україна не виконує цю домовленість. Ми готові до подальших переговорів", - заявив міністр оборони, віце-прем’єр Владислав Косіняк-Камиш.
Видання зауважило, що на думку лідера PSL, ця справа має політичне підґрунтя і зумовлена, зокрема, останніми суперечками на історичному тлі.
"Результат є парадоксальним. Оскільки Україна – як заявляє міністр оборони – не виконує умови угоди, Польща все одно не передасть їй обладнання, яке могло б стати в нагоді Києву на фронті", - йдеться в статті.
Тож виникає питання, що далі з літаками, які не були передані. Як стало відомо "Wirtualna Polska", експлуатація винищувачів у будь-якому разі добігає кінця.
"У зв’язку з тим, що вони досягають граничних експлуатаційних ресурсів, а також через відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Республіки Польща, вони будуть циклічно виводитися зі служби в польських Збройних силах", – повідомила "Wirtualna Polska" прес-служба Міністерства оборони.
Видання пояснило, що МіГи просто зношуються – вони вилітають ліміт годин, на який сертифіковані, і ніхто не планує інвестувати в їхню подальшу модернізацію. Тому літаки будуть поступово, один за одним, виводитися зі служби.
Додається, що в зв’язку з неминучим завершенням терміну експлуатації літаків МіГ також постає питання щодо майбутнього самої 22-ї бази.
Наразі ця частина також використовується як база для проведення операцій у рамках союзницької місії "Air Policing". Саме тут дислокуються союзницькі підрозділи, завданням яких є захист польського та союзницького повітряного простору на східному фланзі НАТО.
Міністерство оборони поки що не розкрило подробиці щодо майбутнього бази.
"Аеропорт у Мальборку є важливою інфраструктурою безпеки Республіки Польща і надалі функціонуватиме, обслуговуючи як вертольоти, так і літаки, зокрема союзні", – йдеться в повідомленні, отриманому виданням.
Передача польських МіГ-29 Україні: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових можливостей для Польщі. Він визнав, що Україна наразі має значні можливості у сфері безпілотників. Косиняк-Камиш додав, що з цієї причини, коли партнери постачають Україні військову техніку, іноді відбувається символічний, але дуже важливий аспект: Київ ділиться ноу-хау чи частково надає доступ до технологій. Віцепрем'єр Польщі поділився, що Україна спочатку дала на це згоду, але потім відмовилася від такої співпраці.