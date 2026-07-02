В Польщі вирішили, що буде з винищувачами МіГ-29, які мала отримати Україна

В Міноборони Польщі повідомили, що замість передачі Україні, винищувачі будуть поступово, один за одним, виводити зі служби.

Наприкінці минулого року Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомили про заплановану передачу Україні частини літаків МіГ-29, що залишилися на озброєнні польських ВПС. Проте тепер Україна їх не отримає, оскільки міністерство вирішило вивести їх з експлуатації, повідомляє Wiadomosci.

Видання зазначає, що ці літаки вже немолоді – у польських ВПС вони перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому наразі їх замінюють на більш сучасні літаки, проте вони й досі беруть участь у місіях. Базою для літаків МіГ є 22-га база тактичної авіації в Кролеві-Мальборському.

Польща планувала передати їх Україні, а натомість за ці літаки країна мала отримати від українців технології у сфері безпілотників. Проте з цієї угоди – принаймні на даний момент – нічого не вийшло.

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"Ми зробили Україні чітку пропозицію щодо дронів та технологій. Спочатку в цьому питанні була досягнута згода. Сьогодні Україна не виконує цю домовленість. Ми готові до подальших переговорів", - заявив міністр оборони, віце-прем’єр Владислав Косіняк-Камиш.

Видання зауважило, що на думку лідера PSL, ця справа має політичне підґрунтя і зумовлена, зокрема, останніми суперечками на історичному тлі.

"Результат є парадоксальним. Оскільки Україна – як заявляє міністр оборони – не виконує умови угоди, Польща все одно не передасть їй обладнання, яке могло б стати в нагоді Києву на фронті", - йдеться в статті.

Тож виникає питання, що далі з літаками, які не були передані. Як стало відомо "Wirtualna Polska", експлуатація винищувачів у будь-якому разі добігає кінця.

"У зв’язку з тим, що вони досягають граничних експлуатаційних ресурсів, а також через відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Республіки Польща, вони будуть циклічно виводитися зі служби в польських Збройних силах", – повідомила "Wirtualna Polska" прес-служба Міністерства оборони.

Видання пояснило, що МіГи просто зношуються – вони вилітають ліміт годин, на який сертифіковані, і ніхто не планує інвестувати в їхню подальшу модернізацію. Тому літаки будуть поступово, один за одним, виводитися зі служби.

Додається, що в зв’язку з неминучим завершенням терміну експлуатації літаків МіГ також постає питання щодо майбутнього самої 22-ї бази.

Наразі ця частина також використовується як база для проведення операцій у рамках союзницької місії "Air Policing". Саме тут дислокуються союзницькі підрозділи, завданням яких є захист польського та союзницького повітряного простору на східному фланзі НАТО.

Міністерство оборони поки що не розкрило подробиці щодо майбутнього бази.

"Аеропорт у Мальборку є важливою інфраструктурою безпеки Республіки Польща і надалі функціонуватиме, обслуговуючи як вертольоти, так і літаки, зокрема союзні", – йдеться в повідомленні, отриманому виданням.

Передача польських МіГ-29 Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових можливостей для Польщі. Він визнав, що Україна наразі має значні можливості у сфері безпілотників. Косиняк-Камиш додав, що з цієї причини, коли партнери постачають Україні військову техніку, іноді відбувається символічний, але дуже важливий аспект: Київ ділиться ноу-хау чи частково надає доступ до технологій. Віцепрем'єр Польщі поділився, що Україна спочатку дала на це згоду, але потім відмовилася від такої співпраці.

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