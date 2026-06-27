Україна втратила винищувач Міг-29, – Повітряні сили

Пілот зміг успішно катапультуватися.

В ніч на 27 червня Сили оборони втратили звʼязок з винищувачем МіГ-29. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Повідомляється, що пілот виконував завдання в небі над Полтавською областю. Наразі зʼясовуються обставини та причини падіння літака.

"Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", – додали в Повітряних силах.

Відео дня

Оновлено о 14:49. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" пише, що Україна могла втратити ще один винищувач МіГ-29. Зазначається, що один винищувач впав через незрозумілі причини. Розглядаються дві причини, але поки без деталей.

Другий МіГ-29 нібито впав "через свої ж незрозумілі, запізнілі рішення і реакції, а коли зрозуміли помилку, вже було пізно".

"Ну тут хоч без людських втрат", - заявив він, додавши, що втрата МіГ-29 болюча для Повітряних сил.

Що відомо про винищувачі Міг-29

Міг-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, який перебуває зокрема на озброєнні в України.

Сили оборони використовують його для низки цілей – зокрема під час відбиття російський масованих ударів, а також для завдання атак по наземних цілях РФ. Також українські захисники використовують ці винищувачі безпосередньо для виконання завдань на лінії фронту і патрулювання неба.

Втрата української авіації

Нагадаємо, в середині червня стало відомо про падіння іншого українського літака, Су-24, в небі над Хмельницькою областю. Тоді повідомлялося, що екіпаж літака загинув на місці.

Зазначимо, що Україна активно нарощує авіаційний парк, використовуючи західні літаки. Зокрема раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про плани України отримати велику партію винищувачів Gripen від Швеції.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав, що на тлі активного зростання авіаційного парку, в Україні виникла нестача пілотів. За його словами, в мирний час на один літак має бути близько 2,5 пілота, тоді як у воєнний допускається співвідношення 1 до 2.

Вас також можуть зацікавити новини: