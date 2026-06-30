Україна не отримає від Польщі літаки МіГ-29: міністр оборони назвав причину

При цьому він наголосив, що рішення польського уряду передати Україні військову техніку на початку війни було правильним.

Україна не отримає від Польщі обіцяні літаки МіГ-29, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони. Таку заяву зробив віцепрем’єр, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш в ефірі Polsat News.

Він заявив, що Польща запропонувала "партнерський підхід", і Україна його прийняла, але не реалізувала.

"Тому немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових можливостей для Польщі", – сказав він.

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Він також визнав, що Україна наразі має значні можливості у сфері безпілотників.

"У них настільки великі можливості, що коли їм постачають військову техніку, то іноді йдеться про символічний, але дуже важливий аспект: щоб вони поділилися ноу-хау, частково надали доступ до технологій. Вони дійсно дуже сильні в цьому. І вони на це погодилися, але потім відмовилися від цих домовленостей", – заявив він.

Водночас міністр оборони Польщі наголосив, що рішення польського уряду передати Україні військову техніку на початку російського вторгнення без будь-яких умов було правильним.

"Вони вчинили правильно, скажу більше: я вчинив би так само. Тоді Україна перебувала в набагато складнішому становищі", – зазначив він.

Польські МіГи для України

Уже кілька місяців обговорюється ідея передачі Україні старих польських МіГ-29. У грудні 2025 року Варшава працювала над передачею Україні 6–8 винищувачів, які мали бути списані з балансу польської армії до кінця того року. Обговорювалася схема обміну на українські безпілотні технології.

У січні 2026 року Польща оприлюднила плани поставити Україні до дев’яти таких літаків.

Водночас на тлі скандалу з УПА в Польщі почали лунати заяви про відмову від передачі винищувачів. Так, самі українці в них не дуже зацікавлені. Про це заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що Польща досі не передала Україні винищувачі МіГ-29 головним чином через те, що самі українці в них не дуже зацікавлені.

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