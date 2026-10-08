У Франції повідомили, коли розпочнеться навчання українських пілотів на Rafale

Вотрен також розповіла, що наразі триває процес ліцензування ракет.

Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Rafale у листопаді. Про це повідомила міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен на парламентських слуханнях у четвер, пише Defense News.

"Ми продовжуємо наші обговорення щодо бойової авіаційної складової, зокрема щодо Rafale. З листопада ми розпочнемо перше навчання українських пілотів на Rafale", - сказала вона.

Вотрен також розповіла, що наразі триває процес ліцензування на виробництво ракет.

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"Ми повністю усвідомлюємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо Європу", - сказала міністр.

Передача Україні літаків Rafale - що відомо

Як повідомляв УНІАН, про передачу французьких літаків Rafale Україні офіційно стало відомо у липні 2026 року – відповідну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Очікується, що перші винищувачі надійдуть на озброєння України у 2028–2029 роках.

Передбачається, що у межах першої партії Україна має отримати чотири Rafale. Їх планують передати після завершення програми підготовки українських пілотів та авіатехніків, яка стартує у 2026 році.

За даними французьких ЗМІ, літаки Rafale можуть бути взяті з п’ятої партії, яка виготовляється для Повітряно-космічних сил Франції. Інший варіант передбачає, що один із закордонних клієнтів Dassault погодиться відкласти постачання вже замовлених ним винищувачів на користь України.

Defense Express зазначило, що якщо таке припущення справдиться і літаки для ЗСУ передадуть або французькі ВПС, або один із закордонних замовників, це свідчить про готовність Парижа й надалі надавати військову підтримку Україні.

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